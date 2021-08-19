حبس المتهم بالاعتداء على عاملتي نظافة في طرة 15 يوما: سخروا مني

قررت النيابة العامة حبس المتهم بالتعدي على عاملتي نظافة بمنطقة طرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه صباح اليوم والتحقيق معه في الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مقطع فيديو يتضمن ظهور سيدتين مصابتين بإصابات متعددة، واتهمتا شخص بالتعدي بالضرب عليهما، محدثا إصابتهما بكدمات وجروح في أماكن متفرقة من جسدهما، فيما بدا السبب وراء ارتكاب الحادث مجهولا في البداية.

شخص يعتدي على عاملتي نظافة بالقاهرة ومقطع فيديو يوثق الحادث

وعقب فحص الأجهزة الأمنية للمقطع، تم تحديد هوية السيدتين المشار إليهما بمقطع الفيديو، وتبيّن أنهما عاملتان نظافة، تقيمان في القاهرة، فيما كشفت تحريات رجال المباحث عن الإصابات التي تعرضوا لها، حيث أصيبت إحداهما بجرح قطعي.

الأجهزة الأمنية تحدد هوية المجني عليهما

وفور تحديد هويتهما ومكانهما، انتقلت قوة من فريق البحث والتحري بمديرية أمن القاهرة إلى المجني عليهما، وجرى سؤالهما عن الحادث، فأجابتا بأنهما أثناء تواجدهما بأحد الشوارع بمنطقة طرة بالقاهرة، وقعت بينهما وبين أحد الأشخاص، مقيم بمحل البلاغ، مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة ليقوم المتهم بالتعدي عليهما بالسب والضرب باستخدام «قطعة حديدية»، نتج عن ذلك إصابة إحداهما، بإصابات متفاوتة ومتفرقة في جسدها، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المذكور.

المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بغرض الانتقام بسبب تعرضه للسخرية منهما

وعقب مواجهة المتهم بما نسب إليه، أقر بارتكاب الواقعة لقيام الشاكيتين بالسخرية منه والتنمر عليه، فلم يجد بديلاً من سبهما والاعتداء عليهما، بعدما أثارتا غضبه بفعلتهما على حد تعبيره.

التحقيق مع المتهم وحبسه على ذمة التحقيقات

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع المتهم بالتعدي على السيدتين والتسبب في أضرار جسدية لإحداهما، وأصدرت النيابة العامة قرارا بحبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الاعتداء بالضرب والسب عليهما.