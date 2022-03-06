مشيرة خطاب: الاستراتيجية الوطنية رفعت سقف حقوق الإنسان في مصر

قالت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم، إن الأولوية التي تحكم عمل المجلس خلال الفترة المقبلة، هي تنفيذ ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيدة بتلك الخطوة؛ لا سيما أنها أسهمت في رفع سقف حقوق الإنسان، لافتة إلى أن المجلس يعكف على وضع خطة عمل لتنفيذ الاستراتيجية، ومستعدون للتحرك في هذا الإطار.

وأضافت، خلال اجتماعها الذي عقد اليوم الأحد، مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان؛ لمناقشة التقرير السنوي الخامس عشر 2019-2020 للمجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور عدد لافت من أعضاء لجنة حقوق الإنسان وكذا من المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس في حالة انعقاد دائم وفي حالة تواصل وتشاور دائم مع شركاء التنمية، وأبرزهم المفوضية السامية لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي وكذا الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وتقدمت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب بالشكر للنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على تلبية الدعوة، معبرة عن سعادتها وتفاؤلها الكبير لردود الفعل التي أعقبت التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وما استتبعه من أسلوب ديمقراطي لأول مرة في تعيين أعضائه؛ لا سيما أنه يعد أول تشكيل يتم تعيينه بمسار ديمقراطي.

44.5 % من الأعضاء سيدات

وعبرت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عن فخرها لأنها جزء من هذا التشكيل، وأول سيدة منذ إنشاء المجلس تتولى هذا المنصب، فضلا عن وجود نحو 44.5% من الأعضاء من السيدات، ووجود نصف أعضاء المجلس من المجتمع المدني.

ورحب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بـ مجلس النواب، بالسفيرة مشيرة خطاب، وحالة التعاون القائمة بين اللجنة والمجلس.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ميثاق وعهد والتزام

وقال النائب طارق رضوان إن إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يمثل ميثاقًا وعهدًا والتزامًا من السلطة التنفيذية تجاه المواطن المصري، لافتًا إلى أن تضافر الجهود يمثل إضافة قوية في هذا الملف.

وبحسب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فإن المجلس القومي لحقوق الإنسان بدأ بداية قوية، ويتطلع لتوثيق العلاقات بين السلطة التشريعية والمجلس للوقوف على ما جاء من بنود في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.