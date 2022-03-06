عاجل.. «بوتين» يؤكد للرئيس التركي: روسيا مستعدة للحوار مع أوكرانيا

نقل موقع «روسيا اليوم»، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، أن موسكو على استعداد للحوار مع السلطات الأوكرانية والشركاء الآخرين.

وتدخل الحرب الروسية الأوكرانية يومها الـ11 على التوالي، منذ خرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فجر 24 فبراير الماضي، معلنًا شن بلاده حملة عسكرية على أوكرانيا، بهدف حماية أهالي إقليم الدونباس، ومنع «عسكرة أوكرانيا من قبل دول غربية»، ووقف تمدد نفوذ حلف شمال الأطلسي «الناتو» بالقرب من الحدود الروسية.