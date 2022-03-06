عاجل.. «العربية»: القوات الروسية تحاصر العاصمة كييف من كل الجهات

أفاد مراسل قناة «العربية»، منذ قليل، بأن العاصمة الأوكرانية كييف تتعرض لحصار كامل من كل الجهات من قبَل القوات الروسية.

القوات الروسية تحاصر العاصمة الأوكرانية كييف

وكانت وسائل إعلام أوكرانية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، وقوع اشتباكات بين القوات الأوكرانية والروسية في إيربين، غربي العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن العديد من المدن الأوكرانية تعرضت للقصف المكثف من قبَل الجيش الروسي، مؤكدًا أن بلاده تتعامل باحترام مع الأسرى، رغم الأفعال الروسية.

زيلينسكي: القصف في مدينة كييف جريمة تاريخية

وتابع «زيلينسكي» أن «القصف في مدينة كييف جريمة تاريخية»، مضيفًا: «ندافع عن حريتنا ومواطنينا، وفهمنا كيف سنعيد البناء لدولتنا، وشكلنا المراكز المالية لإعادة البناء في أوكرانيا».

ودخل الغزو الروسي على أوكرانيا، اليوم الأحد، يومه الـ11، مع إصرار الرئيس فلاديمير بوتين على قبول شروطه لإنهاء العمليات العسكرية، في مقابل تنديد من الرئيس الأوكراني زيلينسكي، بموقف حلف شمال الأطلسي «الناتو»؛ بسبب رفضهم جعل سماء أوكرانيا منطقة حظر جوي.