مشيرة خطاب: نعد قانونا يتضمن آليات تنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان

قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس بصدد إعداد مشروع قانون جديد سيتم إرساله إلى البرلمان للمناقشة، وذلك لتنظيم عمل المجلس فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .

وأشارت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن حالة حقوق الإنسان في مصر تشهد اهتماما كبيرا من قبل الدولة المصرية، لاسيما في ظل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

فخورة بتولي رئاسة المجلس بعد الراحل بطرس غالي

وأوضحت السفيرة مشيرة خطاب، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بـ مجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، وبحضور عدد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمناقشة التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان ورؤية واستراتيجية المجلس الجديد، إلى التمثيل المميز للنساء في البرلمان، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، واستطردت قائلة: «أشعر بالفخر لكوني أول امرأة ترأس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأفتخر بجلوسي على المقعد الذي تولاه الراحل العظيم بطرس بطرس غالي».

وشددت السفيرة مشيرة خطاب على أن الأولوية التي تحكم عملنا هي تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لاسيما وأنه لأول مرة الدولة المصرية تعلن هذه الاستراتيجية، وقالت: «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مؤشر لرفع سقف استراتيجية حقوق الإنسان فى عام 2022، ونعمل على وضع خطة عمل لتنفيذ هذه الاستراتيجية».

التنسيق مع المنظمات والاتحاد الأوروبي

وأشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى اجتماع المجلس مع عدد من المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي، وقال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن هناك أهمية كبيرة للتعاون المشترك بين لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لأن العام الحالي هو عام المجتمع المدني، وهناك جهود تبذل لتمكين منظمات المجتمع المدني.