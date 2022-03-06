«الإنتاج الحربي»: تعاون مثمر مع «المصرية للتنمية» لخدمة أبناء أفريقيا

عُقد بقطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي بمدينة السلام، الحفل الختامي لدورتين تدريبيتين لعدد من المتدربين من ثمانية عشر دولة أفريقية على تطبيقات الطاقة المتجددة والميكاترونكس، وذلك بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، وتم عقد الاحتفالية بحضور عدد من قيادات وزارة الإنتاج الحربي، ووزير مفوض هشام المقود نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي؛ بالاستفادة من إمكانيات الإنتاج الحربي المتميزة سواء البشرية أو التكنولوجية في مجال التدريب لتأهيل الأشقاء الأفارقة.

دورات تدريبية للأفارقة من 18 دولة

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور مهندس أحمد عبدالنظير مستشار الوزير، أن هذا الحفل يأتي في إطار التعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية لتنفيذ برنامج الدورات التدريبية للعام (2021/2022) للأشقاء الأفارقة من 18 دولة حول الميكاترونكس وتطبيقاتها في الصناعة والطاقة المتجددة، وذلك خلال الفترة من 20/2 حتى 3/3/2022 بقطاع التدريب التابع للوزارة بالسلام، لافتا إلى وجود تعاون ممتد ومثمر مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في المجال التدريبي لخدمة أبناء القارة الأفريقية، وتم التعاون مع الوكالة خلال السنوات الماضية لتدريب العديد من الأشقاء الأفارقة في مجالات فنية متعددة مثل «الألياف الضوئية - الميكاترونكس - فحص واختبار المياه والمخلفات الصناعية وتحليل مياه الشرب».

وتابع: «ويأتي ذلك من منطلق حرص مصر على مواصلة دورها التاريخي في الوقوف بجانب الأشقاء الأفارقة من أجل بناء قدراتهم الذاتية للمساهمة في تحقيق التنمية لشعوبهم وإيماناً من مصر بوحدة المصير المشترك بين دول القارة وضرورة تفعيل التعاون في كافة المجالات، وهو الدور الذي أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية».

وهنأ الوزير «مرسي» خلال كلمته، المتدربين على نجاحهم في اجتياز الدورات التدريبية متمنياً لهم دوام التوفيق.

تعزيز العلاقات مع الدولة الأفريقية

وأشاد الوزير المفوض هشام المقود نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية بالتعاون المثمر بين وزارة الإنتاج الحربي والوكالة في تقديم الخدمات التدريبية للأشقاء الأفارقة، مؤكداً على عقد المزيد من الدورات التدريبية في السنوات القادمة بعد نجاح الدورات التي عقدت خلال العام التدريبي (2021/2022)، مشيراً إلى دور الوكالة في تعزيز العلاقات مع الدولة الأفريقية وذلك لدعم سياسة الدولة فيما يتعلق بهذا الشأن.

وأعرب المشاركون في الحفل الختامي للدورات التدريبية عن سعادتهم البالغة بما تقدمه مصر بشكل عام وقطاع التدريب والوكالة بشكل خاص من دعم للقارة الأفريقية، كما أعربوا عن تقديرهم لما لمسوه من الإعداد الجيد للدورات التدريبية الذي ساهم بشكل كبير في تحقيق أفضل استفادة منها، معربين عن تطلعهم للمشاركة في المزيد من الدورات التدريبية.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي، المتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أن هذه الدورات التدريبية المتخصصة هي نتاج للتعاون بين وزارتيّ الإنتاج الحربي والخارجية لدعم التطور التكنولوجي والتدريب الفني في كافة المجالات بالقارة.

وأضاف أن وزارة الإنتاج الحربي تهتم بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لتنظيم الدورات التدريبية للأشقاء الأفارقة في المجالات الفنية المختلفة لتعزيز قدرات الكوادر الأفريقية؛ لتتبوأ القارة مكانتها التي تستحقها بين قارات العالم بما تمتلكه من موارد طبيعية وكوادر بشرية، لافتا إلى أن المتدربين الذين شاركوا بالدورتين التدريبيتين يمثلون دول «أنجولا، بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، أفريقيا الوسطى، تشاد، جمهورية الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جزر القمر، جيبوتي، الجابون، جامبيا، غانا، غينيا، مالاوي، النيجر، توجو، زامبيا».