عاجل.. وزير الخارجية الأمريكي يلتقي الرئيس الفرنسي الثلاثاء لبحث تداعيات الحرب

أعلنت الخارجية الأمريكية أنّ وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء المقبل في باريس، في إطار مباحثات الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتداعياتها، خاصة مع فرض عقوبات على موسكو وسقوط مئات الضحايا الأوكرانيين منذ بدء الهجوم الروسي أواخر شهر فبراير الماضي، وفقًا لموقع «سكاي نيوز عربية».

وقال «بلينكن» إنّ واشنطن تتعامل مع هجوم روسي قوي جدًا وله أثر كبير على الشعب الأوكراني وعلى النظام العالمي.