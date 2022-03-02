الرئيس الفرنسي يلقي خطابا اليوم حول الأزمة الروسية الأوكرانية

أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الرئيس يعتزم إلقاء خطاب، مساء اليوم الأربعاء، بشأن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

الخطاب يناقش تطورات الأوضاع في روسيا وأوكرانيا

ونقلت «رويترز» بيانا عن مكتب الرئيس الفرنسي جاء فيه إن «ماكرون» سوف يناقش مسألة العملية العسكرية في أوكرانيا خلال خطاب إذاعي من المقرر أن يكون الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء.

خطة مرنة لاستيعاب العقوبات الاقتصادية على فرنسا

وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت في وقت سابق، إنها تعمل على إعداد خطة مرنة للحد من تأثير العقوبات المفروضة ضد روسيا على الاقتصاد الفرنسي، وقال جان كاستكس رئيس الوزراء، إن الحكومة الفرنسية تعد «خطة مرنة» لمساعدة الأسر والشركات على استيعاب الآثار الاقتصادية بقدر الإمكان للعقوبات المفروضة على روسيا، لافتاً إلى أن هذه الخطة سوف يتم الانتهاء منها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وحول تأثر فرنسا وأوروبا بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، أكد «كاستكس» على أن فرنسا وحدها ليست المتأثرة بهذه القرارات وإنما العقوبات سوف تؤثر على اقتصاد الدول الأوروبية، قائلا: «يجب على الدول الأوروبية تحمل هذه العواقب».

ودخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، يومها السابع على التوالي، منذ خروج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قيام بلاده بشن عملية عسكرية ضد أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في إقليم الدونباس، وهو الإقليم الذي يقع فيها جمهوريتي دونيستك ولواغانسك الشعبيتن، المعلنان انفصالهما عن أوكرانيا من طرف واحد.

وسبق وأن قام الرئيس الروسي بتوقيع مرسوما مع الجمهوريتين، معلناً اعترافه رسمياً باستقلالهما عن أوكرانيا، وهو الأمر الذي جعل عدو دول غربية وأوروبية، بفرض عدة عقوبات مالية كان أبرزها توقف خطي أنابيب السيل الشمالي 2 من روسيا إلى أوكرانيا، وعزل روسيا عن نظام التحويلات العالمي «سويفت»، بالإضافة إلى حظر الطيران الروسي في عدة دول غربية، كان آخرها الولايات المتحدة الأمريكية اليوم.