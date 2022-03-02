آخر مستجدات الحرب بين روسيا وأوكرانيا: موسكو تعلن الخسائر وقرار أُممي بانسحابها

تمثلت أهم وآخر مستجدات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، في يومها السابع، في صدور قرار من الجمعية العامة لـ الأمم المتحدة يطالب روسيا بالتوقف فورًا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا وسحب قواتها منها بشكل غير مشروط، كما يدين قرار روسيا بزيادة حالة تأهب قواتها النووية، وهو ما اعتبرته موسكو زيادة في التصعيد.

آخر مستجدات الحرب بين روسيا وأوكرانيا

وكان من آخر مستجدات الحرب بين روسيا وأوكرانيا أيضا من الناحية الميدانية، ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية لأول مرة منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا، عن الخسائر الروسية والأوكرانية في هذه العملية، مشيرة إلى أن 498 من العسكريين الروس سقطوا خلال تأديتهم لواجبهم في العملية العسكرية ضد أوكرانيا، فضلا عن إصابة 1597 آخرين.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، إن الخسائر في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية وما وصفه بكتائب القوميين تتجاوز 2870 قتيلا ونحو 3700 جريح، إضافة إلى أسر 572 عسكريا أوكرانيا، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

مستشار للرئيس الأوكراني: مقتل 7000 جندي روسي

وفي المقابل نقلت سكاي نيوز عربية عن مستشار للرئاسة الأوكرانية، أنه تم قتل أكثر من 7000 جندي روسي، واعتقال المئات منهم، منذ بدء العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، حسب قوله.

وفيما يتعلق بالتطورات الميدانية والعسكرية، ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أن تقدم قوات جمهورية لوغانسك أسفر عن سيطرتها على بلدات جديدة، فيما أتمت قوات جمهورية دونيتسك طوق الحصار حول مدينة ماريوبول على ساحل بحر آزوف.

أوائل المرتزقة الأجانب يصلون إلى أوكرانيا

وكان من آخر مستجدات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أيضا ما أعلنته مجلة Vice الأمريكية، عن أن أوائل المرتزقة الأجانب وصلوا إلى أوكرانيا فعلا للمشاركة في القتال ضد القوات الروسية، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.