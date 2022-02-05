مجموعة «طلعت مصطفى» تزيح الستار عن أكبر مركز ترفيهي عائلي في مدينتي

أزاحت مجموعة طلعت مصطفى الستار عن أحدث مشروعاتها الترفيهية في مدينتي، وهو «إكستريم لاند»، الذي يعد بمثابة أكبر مركز للترفيه في شرق القاهرة.

ويقام المركز في «أوبن أير مول - مدينتي»، أكبر مركز تجاري من نوعه في مصر والشرق الأوسط، و يضم عددا من الأنشطة الترفيهية والألعاب الحديثة لكافة الفئات العمرية، فضلا عن المطاعم والكافيهات.

وكان سكان مدينتي على موعد أمس مع حفل افتتاح كبير شهدته المدينة، حيث استمتع الحضور بعروض الألعاب النارية التي أضاءت سماءها، والفقرات الفنية المبهجة، وعبر الكثير من الحاضرين عن سعادتهم البالغة بتواجد "اكستريم لاند" في المدينة لما تمثله من إضافة متميزة تسهم في خلق تجربة تسويقية وترفيهية متكاملة، وتساعد الأسرة في قضاء يوم عائلي ممتع وسط مناطق مفتوحة ذات إطلالة ساحرة على قنوات المياه والمساحات الخضراء مترامية الأطراف.

وتحرص مجموعة طلعت مصطفي على نقل أحدث التجارب العالمية في السكن والترفيه إلى مشروعاتها الرائدة في منطقة شرق القاهرة، لتخلق بها مجتمعات سكنية تجتمع فيها مواصفات السكن العصري مع حزمة متكاملة من الخدمات التجارية والترفيهية والإدارية والطبية المتوافقة مع المعايير الدولية.

ويعد «أوبن آير مول» في مدينتي أحد اكبر مراكز التسوق المتطورة في الشرق الأوسط والتي تجمع بين المناطق المفتوحة في الهواء الطلق و8 مباني تطل على المسطحات الخضراء والبحيرات الصناعية بما يجعله نموذجا للمشروعات التي تتماشي مع التوجهات العالمية في الاستدامة والبناء الأخضر.

وتعمل المجموعة منـذ اليوم الأول لافتتاح أولى مراحل «أوبن اير مول» عام 2019، علي اختيار افضل الشراكات لتقديم مجموعة من الخدمات فائقة الجودة والتفرد لإكثر من 4.5 مليون نسمة من سكان شرق القاهرة، حيث تم تشغيل ثلاث مباني حتي الان، وهم مبنى E الذي يضم كارفور هايبر ماركت، مبنى D الذي يشمل مجمعًا سينمائيًا يضم 15 شاشة عرض سينمائية مزودة بأحدث تقنيات العرض الخاصة، ومؤخرا مبني الـ Food Hall أو قاعة طعام الـذي تم افتتاحه في ديسمبر الماضي ويضم اكثر من 30 مطعما من أشهر سلاسل المطاعم المحلية والإقليمية والدولية لترضي كافة الأذواق.

ويقدم المول لزواره والمتسوقين تجربة لم يسبق لها مثيل في مصر، حيث يضم عدد 4 ترام للتجول بين مباني المول المختلفة، بتصميم مستوحى من الترام الموجود بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، بما يضفي طابع خاص مميز للمول ويصحب المتسوقين في جولات مليئة بالمرح للاستمتاع بالإطلالة الفريدة على البحيرات الصناعية.

ويقع أوبن اير مول في قلب مناطق شرق القاهرة على بعد 10 إلى 20 دقيقة فقط بالسيارة من القاهرة الجديدة والعاصمة الجديدة ومدينة الرحاب، وله مدخل خاص من طريق القاهرة السويس السريع و أماكن مُخصصة لانتظار السيارات بسعة 6 آلاف سيارة.