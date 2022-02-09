شراكة جديدة لإدارة مولات " طلعت مصطفى و "أبو عوف" للمواد الغذائية لافتتاح ٦ فروع بالرحاب ومدينتي

وقعت مجموعة طلعت مصطفى ، العقارية الرائدة في مجال التطوير العقاري والسياحي ، اتفاقا مع مجموعة AUF الشركة المالكة للعلامة التجارية "أبو عوف" وأحد أكبر متاجر التجزئة الغذائية في مصر ، لتدشين ثلاث فروع لعلامة "أبو عوف" داخل المراكز التجارية بمدينة الرحاب وثلاث فروع أخرى بمراكز مدينتي.

ومن المقرر أن تستضيف مراكز "جيت واي مول" وأفينيو الرحاب و"أيست كورت" سلاسل متاجر أبو عوف الثلاثة المقرر افتتاحها بمدينة الرحاب، فيما سيتم افتتاح فروع مدينتي الثلاثة الجديدة بواقع فرعين في أوبن آير مول وفرع ثالث في "كرافت زون"، أحدث المشروعات التجارية في جنوب شرق مدينتي.

وكان مركز أوبن اير مول بمدينتي، قد شهد حفل توقيع عقود الاتفاق بين الجانبين وذلك بحضور كل من عمر هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، وأيمن عوف -الرئيس التنفيذي لشركة AUF ، ومحمد عوف ، مدير العمليات في AUF مصر.

ويمثل هذا الاتفاق إضافة جديدة لمراكز التسوق في كل من الرحاب ومدينتي، حيث تقدم سلسلة متاجر أبوعوف منتجات متخصصة في المشروبات الساخنة والمكسرات والتمور والفواكه المجففة والمقرمشات، وحققت السلسلة نجاحات كبيرة في السوق المحلي والعربي من خلال فروعها المنتشرة في المحافظات المصرية وبعض الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وليبيا.