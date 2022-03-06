شيرين رضا عن منتقدي المشاهد الساخنة: «احنا بنقدم فن عيب تشتمونا»

هاجمت الفنانة شيرين رضا، منتقدي المشاهد الساخنة في الأعمال السينمائية والدرامية، خلال لقائها في إحدى القنوات الفضائية، على هامش حضورها حفل توزيع جوائز إحدى المجلات بالامارات.

وقالت شيرين رضا: «ما تزعلوش مننا، الناس بتنتقد الفنانين، لكن مش عارفين إيه اللي بيحصل فينا ورا الكاميرا، هما بيشوفوا المشاهد بس، أنا مش مبسوطة أني الناس بتنتقد الفانين، إحنا في الآخر بنقدم فن، وعيب أننا نشتم».

إلهام شاهين تثير الجدل بعد تصريحها: المشاهد الساخنة كانت في الستينيات

جاء هذا التصريح من شيرين رضا، عقب الجدل الذي حدث خلال اليومين الماضيين على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تصريح إلهام شاهين عن المشاهد الساخنة قائلة: «المشاهد الساخنة كانت في الستينيات، الموضة دلوقتي الأكشن، والمشاهد الحميمة بين رجل ومراته، معدتش بتتكتب في السيناريوهات».

مشاركة فيلم قمر 14 لشيرين رضا

يعرض لشيرين رضا في دور العرض فيلم «قمر 14»، بطوله خالد النبوى، أحمد الفيشاوي، بيومي فواد، خالد أنور، محمد علاء، محمد جمعة، مي الغيطي، أسماء أبواليزيد، ياسمين رئيس، شيرين رضا، غادة عادل، سليم سليمان، ومن تأليف محمود زهران، ومن إخراج هادى الباجوري.

وتدور أحداثه، حين يعتلي قمر ليلة 14 سماء مصر، فنشهد تحت ضيائه عدة علاقات عاطفية تحاول الصمود والنجاح؛ حيث يصطدم أصحابها بمحظورات مختلفة يفرضها عليهم المجتمع، لتعوق علاقاتهم وتهددها بالفشل. فيحاول أبطالنا مواجهة هذه المحظورات وتحدي طاقة قمر 14.

مشاركة شيرين رضا في "البحث عن علا"

وشاركت مؤخرًا في مسلسل «البحث عن علا» بطولة هند صبري، سوسن بدر، هاني عادل، ندى موسي، محمود الليثي، داليا شوقي، ومن تأليف مها الوزير، وإخراج هادي الباجوري.