الفريق أسامة عسكر يشهد البحث الرئيسي لكلية القادة والأركان

شهد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، البحث الرئيسي لكلية القادة والأركان، والذي يأتي فى إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة.

وألقى اللواء أركان حرب، أحمد محمود صفي الدين، مدير كلية القادة والأركان كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة التي قدمت جميع أوجه الدعم للارتقاء بالمستوى العلمي بكلية القادة والأركان، مشيرا إلى أن فعاليات هذا البحث تأتي في ظل تسارع التطور التكنولوجى فى نظم التسليح العالمية، مؤكدا الدور الرئيسي الذي تقوم به القوات المسلحة في تحديث قدراتها بما يمكنها من حماية ركائز الأمن القومى المصري.

تقديم توصيات وآليات لتطور الفكر الإستراتيجي لمضاهاة التطور التكنولوجي

شارك في إعداد البحث نخبة من الخبراء الإستراتيجيين والباحثين بكلية القادة والأركان، وانتهى البحث إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة لتطور الفكر الإستراتيجي بما يضاهي التطور التكنولوجي لنظم التسليح.

وفي نهاية البحث، نقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لجميع المشاركين بالبحث، مشيدا بأهمية البحث وما تناوله من دراسات تسهم في دعم التخطيط الإستراتيجي للقوات المسلحة وبما يمكنها في تنفيذ المهام التي توكل إليها بأسس علمية مدروسة.

حضر البحث عدد من قادة القوات المسلحة وأعضاء هيئة التدريس بكلية القادة والأركان.