مجدي الهواري عن الحالة الصحية للفنانة غادة عادل: «ادعوا لها»

حرص المقربون من الفنانة غادل عادل، على التكتم عن تفاصيل الحالة الصحية للفنانة، وذلك بعد نشر ابنها صورة لها وهي في المستشفى عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقًا: «ادعوا لماما تقوم بالسلامة» دون ذكر أي تفاصيل عن حالتها الصحية.

الحالة الصحية للفنانة غادة عادل

وتواصلت «الوطن»، مع المخرج مجدي الهواري، طليق غادة عادل الذي لم يرغب في ذكر تفاصيل الحالة الصحية للفنانة غادة عادل، بل طلب من جمهورها الدعاء لها.

وينتظر صناع مسلسل «أحلام سعيدة»، معرفة الحالة الصحية للفنانة غادة عادل لتستكمل تصوير مشاهدها في العمل، ويشارك في بطولته: يسرا، انتصار، شيماء سيف، مي كساب، عماد رشاد.

وتدور أحداث المسلسل حول فريدة، وشيرين، وليلى، ثلاث سيدات في منتصف العمر يعانين من الأرق وصعوبة النوم، ويجمعهن القدر ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب على تخطي مشاكلهن ومواصلة الحياة بشكل أفضل.

مشاركة غادة عادل في فيلم قمر 14

ويحقق فيلم «قمر 14» لغادة عادل نجاحا في السينمات، ويشارك في بطولته خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، بيومي فواد، خالد أنور، محمد علاء، محمد جمعة، مي الغيطي، أسماء أبواليزيد، ياسمين رئيس، شيرين رضا، غادة عادل، سليم سليمان، وهو من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.

وتدور أحداث الفيلم حين يعتلي قمر ليلة 14 سماء مصر، فنشهد على نوره عدة علاقات عاطفية تحاول الصمود والنجاح، ويصطدم أصحابها بمحظورات مختلفة يفرضها عليهم المجتمع، لتعوق علاقاتهم وتهددها بالفشل، ويحاول الأبطال مواجهة هذه المحظورات وتحدي طاقة قمر 14.