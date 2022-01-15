6 مؤشرات تبشر بعودة المخرج مجدي الهواري إلى طليقته الفنانة غادة عادل

حالة من الجدل أثارها المخرج مجدي الهواري، وطليقته الفنانة غادة عادل خلال الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب عودتهما في الظهور معًا وتبادل الرسائل فيما بينهما، بعد 5 سنوات من انفصالهما، فضلًا عن مطالبة متابعيهما وعدد من نجوم الفن بعودتهما مرة أخرى.

وفي السطور التالية نرصد لكم 6 مؤشرات تبشر بعودة مجدي الهواري وغادة عادل:

الهواري لغادة عادل في عيد ميلادها: أحن حضن.. ليك بوسة مننا

احتفل «الهواري» بعيد ميلاد غادة عادل يوم 25 ديسمبر الماضي، ونشر صور تجمعه به، وعلق عليها عبر «انستجرام»، قائلًا: «كل سنة وأنتِ طيبة يا أغلي وأطيب دودو في الدنيا، كل سنة وهي عايشة وحلوة في حياتنا كلنا، وتبقى فرحتنا وضحكتنا كلنا، وتفضل هي أم .. وأحن حضن .. وليها منا بوسة كلنا، أنا وولادي»، ليتفاعل الجمهور مع هذا المنشور ويدعوهما للعودة مرة أخرى، ويتصدرا الثنائي التريند بهذه الصور.

ظهورهما سويًا في برنامج «بصراحة مع»

وبعد قصة كبيرة جمعت بينهما وزواج دام لـ20 عامًا، انفصل الثنائي غادة عادل ومجدي الهواري، وبعد انفصالهما بـ5 سنوات ظهرا سويًا في برنامج «بصراحة مع» المذاع عبر شاشة قناة mbc، ليتحدثا عن علاقتهما، والأعمال التي جمعتهما سويًا في بداية حياتهما الفنية.

الهواري لغادة عادل: لسه بحبك

وخلال اللقاء كشف «الهواري» أنه مازال يحب غادة عادل، فعندما سألته غادة عن سبب عدم زواجه بعد طلاقهما، ليرد عليها قائلًا: «أنا عندي شروط في الجواز التاني، هل الزوجة التانية هتتقبل إني لسه بحبك؟».

مجدي الهواري يحمل غادة عادل

كما نشر مجدي الهواري عبر حسابه على انستجرام عبر خاصية الاستوري صور من كواليس تصوير الحلقة، وظهر خلال إحدى الصور، وهو يحمل غادة عادل، معلقا عليها: «بصراحة».

أولاد غادة عادل: ارجعو لبعض يا ماما

وعلى جانب آخر، يرغب أولادهما عودتهما إلى بعضهما البعض، فبعد عرض الحلقة أوضحت الفنانة غادة عادل خلال لقاء تليفزيوني مع أحد البرامج أنها لم تتضايق من الظهور مع الهواري، قائلة: «كلامه دخل جوا قلبي وعقلي، وتأثرت رغم إني كنت قايلة إني مش هتأثر ولا هعيط، وولادي بعد الحلقة قالولي ارجعوا لبعض ياماما، ومحدش عارف بكرة فيه إي».

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن ردة فعل أولادها بعد لقاءها بطليقها مجدي الهواري..@yaraalmuhtadi#سينماتك pic.twitter.com/zDUvnUb65m — SBC channel (@SBC_Channel) January 4, 2022

الهواري: عودتي أنا وغادة بقت مطلب جماهيري

وحرص عدد من المتابعين فضلا عن عدد من النجوم على دعوتهما للعودة سويًا، فكتب «الهواري» أمس عبر حسابه على «الفيسبوك»، قائلًا: «حتى خطيب الجمعة فاضل يدعلنا نرجع أنا وغادة.. بقى مطلب جماهيري».