مجدي الهواري: فاضل خطيب الجمعة يدعي لي أرجع لـ غادة عادل

نشر المخرج مجدي الهواري، منشورا عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، معلقا: «حتى خطيب الجمعة فاضل يدعي لنا نرجع أنا وغادة»، معبرا عن رغبة الجميع في ذلك بعد انفصالهما الذي دام لأعوام.

متابعون من السعودية والجزائر يطالبون بعودة مجدي وغادة

وأوضح المخرج مجدي الهواري، أن الجميع يرغب بالعودة لزوجته السابقة غادة عادل من جديد، حيث علق من خلال موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «حتى خطيب الجمعة فاضل يدعي لنا نرجع أنا وغادة.. بقى مطلب جماهيري».

وردت إحدى المتابعين عليه، بدعوة لعودتهما، معلقة: «يا رب ترجعوا»، وتابعت أنها رغبة ابن شقيقتها أيضا، يدعو لهما بالعودة من جديد، قائلة: «ابن أختي كلمني في السعودية يوم الحلقة وبيقولى بنقول ورا ماما آمين وهى بتدعى وهى بتتفرج على الحلقة»، ليرد المخرج مجدي الهواري على تعليقها، معبرا بإيموجي مبتسما، مرفق تعبير بعلامة النصر.

كما كان من أبرز التعليقات أيضا، إحدى المتابعين من الجزائر، معلقة: «أنا من الجزائر وحابة ترجعوا».. ليرد الهواري عليها، قائلا: «والجزائر كمان دخلت».

كما علق آخر، قائلا: «هاكلم وزير الأوقاف يخلي الموضوع ده خطبة الجمعة على جميع منابر مصر من أقصاها لأقصاها»، وعلق الهواري عليه، قائلا: «متبسطهاش أكتر من كده.. بصوت النابلسي».

سبب إثارة الجدل حول مطلب الجماهير بعودة الهواري وغادة

بدأ «المطلب الجماهيري»، بعد تواجد غادل عادل وزوجها السابق مجدي الهواري، مؤخرا ببرنامج على إحدى القنوات الإعلامية، وسألته زوجته السابقة: «لماذا لم تتزوج بعد طلاقنا؟»، ليرد عليها قائلا: «في شروط عندي في الجوازة التانية، هل الزوجة التانية هتبقى متقبلة فكرة إني أنا لسه بحبك لأنك أم ولادي وبنتي، الحب اللي ما بينا يا غادة ما ماتش»، لتشتعل وسائل التواصل الاجتماعي مطالبة بعودتهما مرة أخرى احتراما للحب الذي ما زال بينهما برغم الانفصال لأعوام.

ولم يكن هذا السبب الوحيد لمطالبة الجماهير بعودتهما، بل أيضا عندما هنأ مجدي الهواري بأواخر العام الماضي، زوجته السابقة غادة عادل بعيد ميلادها.