غادل عادل تدخل المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية.. ونجلها: «ادعوا لها»

كشف عبد الرحمن الهواري عن تعرض والدته الفنانة غادة عادل، لوعكة صحية شديدة مفاجئة، وطالب الجمهور بالدعاء لها .

غادة عاجل تتعرض لوعكة صحية

ونشر عبد الرحمن نجل الفنانة غادة عادل صورة لوالدته بالمستشفي، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرامم»، مطالباً الجمهور بالدعاء لها، دون توضيح عن حالتها الصحية.

وجاء الدعاء للفنانة غادة عادل، «اللهم يامن شفيت أيوب وكشفت ضر يعقوب، إشفي كل مريض يتألم ولا يتكلم، ولا يعلم بحاله إلا أنت، اللهم إني أسألك الشفاء لكل روح عجزت عن النوم بسبب المرض، ربي أرح ثم هون ثم اشفي كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت، أنك على كل شئ قدير».

أخر أعمال الفنانة غادة عادل

على جانب آخر، بدأ عرض مسلسل «منورة بأهلها»، عبر منصة شاهد vip والذي تشارك في بطولته غادة عادل إلى جانب عدد من النجوم.