حادث قطار الإسكندرية.. أدخنة بسبب ضغط الفرامل ولا إصابات

كشفت المعاينة الأولية لواقعة حادث قطار الإسكندرية القاهرة في محطة قليوب، الذي جرى وقف رحلته بسبب تصاعد أدخنة بالقطار خلال مروره بمحافظة القليوبية، أن السبب وراء تصاعد الدخان هو ضغط لقم الفرامل المسؤولة عن وقف القطار، مما أدى لاحتكاك شديد بينها وبين القضبان وتصاعد الأدخنة دون إصابات بين الركاب، حيث تقرر توقيف الرحلة وتبريد الفرامل بطفاية الحريق دون أي خسائر تذكر.

تفاصيل حادث قطار الإسكندرية

وتلقت أجهزة أمن القليوبية بلاغًا بتوقف قطار رقم 21، قادم من القاهرة للإسكندرية قبل محطه قليوب لحدوث احتكاك بين تيل فرامل وعجلات العربة الثالثة من الخلف حيث أن القطار مكون من 10 عربات، مما نتج عنها تصاعد أدخنة وشرز من العربة المشار إليها فقط، وتم الإخماد والسيطرة على الموقف، واستكمل القطار مسيرته.

تحريات حادث قطار قليوب

ودلت التحريات في الواقعة أن القطار يعمل على خط القاهرة الإسكندرية، ويحمل رقم 21 روسي، وأن الأدخنة تصاعدت في إحدى العربات في مؤخرة القطار مما تسبب في ذعر الركاب وتوقف القطار في محطة قليوب بمحافظة القليوبية، وتبريد الفرامل دون أي خسائر بشرية أو مادية، حيث تصاعد الدخان من بوجي العربة الثالثة من الخلف، التي تحمل رقم 1062، قبيل وصول القطار إلى محطة قليوب، واستكمل القطار رحلته عقب السيطرة على الموقف.