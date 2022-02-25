مصرع طالب صدمه قطار «شبين القناطر- قليوب» أثناء عبور القضبان

لقى طالب مصرعه، صدمه قطار «شبين القناطر- قليوب»، أثناء قيامة بعبور القضبان من مكان غير قانوني، بين قريتي كفر شبين وطحا.

التصريح بدفن الجثة

وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق، فصرحت بدفن الجثة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

بلاغ بمصرع طالب

تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر بلاغا بوفاة طالب ثانوي، إثر اصطدام قطار شبين به، فتم إخطار اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، وانتقلت قوة أمنية وتبين أن المتوفى يدعى «حامد ا. ع.»، 16 سنة.

وتبين من التحريات أن الطالب أثناء قيامه بعبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، بين قريتي كفر شبين وطحا، صدمه القطار، وتم نقل الجثة للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

ضبط 5 مصانع غير مرخصة للمستلزمات الزراعية

في سياق آخر، شنت أجهزة شرطة المسطحات بمديرية أمن القليوبية، 5 مصانع غير مرخصة للمنتجات والمستلزمات الزراعية، حيث شنت حملة مكبرة وجرى ضبط المصانع وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

كانت معلومات معلومات سرية قد وردت لشرطة البيئة والمسطحات بالقليوبية، عن قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع غير مرخصة فى مجال إنتاج مستلزمات الإنتاج الزراعي وتعبئة المخللات وتداول الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة والمقلدة، والمصنعة باستخدام مواد خام مجهولة المصدر وبدون ترخيص، وتعبئتها داخل عبوات لشركات وهمية لإيهام المتسهلكين بسلامة وجودة تلك المنتجات بنطاق محافظة القليوبية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم، وأمكن ضبط 5 مصانع «بدون ترخيص»، كما أمكن ضبط المديرين المسئولين عنها، وقد بلغ إجمالى المضبوطات 240.5 طن مواد خام ومنتج نهائي، ومخصبات زراعية سائلة وصلبة مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية، معدة للتداول و77 طنا مواد خام ومنتج نهائي لمخللات متنوعة مصنعة من مواد مجهولة المصدر، منسوب إنتاجها لشركة وهمية معبأة ومُعدة للتداول.