وزير الزراعة يوجه بتوفير مستلزمات الإنتاج لجميع المحاصيل

انطلاقا من توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنتاج البذور ذات الجودة العالية وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج وتعزيز جهود إنتاج تقاوي الخضر في مصر، وذلك بهدف العمل على تحسين جودة الإنتاج الزراعي،عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع فريق انتاج تقاوي الخضر بمعهد البساتين وبحث معهم آخر مستجدات وتطورات العمل بالبرنامج وذلك في ضوء المتابعة الدورية للتعرف عن محاور تنفيذ البرنامح سواء باستنباط الهجن الجديدة وكذا خطة اضافة محاصيل أخرى للبرنامج وتعريف شركات التقاوي والمشاتل وذلك للترويج للهجن المصرية وزير الزراعة وجه بتوفير كل مستلزمات الانتاح لجميع المحاصيل ومناطق تنفيذ البرنامج كما وجه بالتواصل المستمر مع شركات التقاوي الاجنبية ذات السمعه العالمية لتشجيع التعاون معها بما يعود بالنفع علي المنتح المصري وتقليل تكلفه الانتاج وزيادة العائد من وحدة المساحة كما وجه باتخاذ كافه الاجراءات بشأن حوكمة انتاج وتسويق وبيع وتوزيع التقاوي وضروره تعظيم الاستفادة من التمويل المتاح أقصى استفادة ممكنة حفاظا على المال العام.

القصير وجه أيضا بالمتابعة الميدانية علي الطبيعة لمكونات البرنامج وعقد اجتماعات دورية أسبوعية وشهرية لحل كل المشكلات التي تواجهه

"القصير" طالب أعضاء الفريق الوطنى لإنتاج التقاوي ببذل المزيد من الجهد من أجل الإسراع بالخطوات التنفيذية للبرنامج واستنباط أفضل الأصناف من تقاوي الخضر محليا مؤكدا على توفير كل الدعم لنجاح البرنامج كما أكد أيضا على أهمية وجود خريطة طريق لكل محصول بآليات التنفيذ مع خطة زمنية محددة وأيضا آلية للرقابة والمتابعة والتقييم حضر الاجتماع د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وبعض قيادات المركز والوزارة