تعاون بين «الفاو والزراعة» في مجال الإنتاج الزراعي المستدام

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أهمية الإدارة المستدامة للمياه والإنتاج الزراعى للتغذية، فضلاً عن الاستخدام الفعال والمنضبط للمياه والمدخلات الأخرى، والسعى لتطبيق استراتيجيات وخطط لزيادة إنتاجية مزارع الألبان الصغيرة عن طريق النهوض بالتربية والتغذية وتطوير الأمن الحيوى.

وأوضحت وزارة الزراعة، فى بيان اليوم، أن «القصير» حضر توقيع مشروعين جديدين لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، بالتعاون مع وزارة الزراعة، الأول بعنوان «زيادة إنتاجية المياه من أجل الإنتاج الزراعى المستدام»، والثانى بعنوان: «تعزيز الإنتاجية والحد من الفقر لصغار منتجى الألبان فى قرى الريف بالبحيرة والمنيا».

من جانبه، قال نصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة فى مصر، إن مشروع زيادة إنتاجية المياه من أجل الإنتاج الزراعى المستدام، وتحسين الأمن الغذائى، يستهدف توسيع مفهوم إنتاجية المياه المغذية، ليشمل الهدف العام الرامى إلى تحسين إنتاجية المياه فيما يخص محتوى المحاصيل من المغذيات والعائدات الاقتصادية لدى المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، أى تجاوز المفهوم التقليدى لإنتاجية المياه المغذية من «تحقيق قدر أكبر من المحصول بالتغذية من كل قطرة» إلى نهج أكثر تكاملاً وتحقيق قدر أكبر من المغذيات والآفاق الاقتصادية الأفضل من كل قطرة. وأضاف «حاج الأمين»: «سيقوم المشروع الذى سيتم تنفيذه أيضاً فى كل من الأردن وبنين ورواندا وموزمبيق والنيجر، بإعداد أداة يمكن من خلالها معرفة كيفية تعديل اختيار المحاصيل وإدارة المياه وأفضل الممارسات الزراعية لضمان إنتاج محاصيل عالية الكثافة بالمغذيات وتنويع المحاصيل، وهو ما يسهم بدوره فى تحقيق الهدف الثانى من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الجوع».