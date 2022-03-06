يساهم في رؤية المملكة الاستراتيجية.. ما هو معرض الدفاع العالمي 2022؟

انطلقت اليوم الأحد فعاليات النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي 2022، المقام في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة 6 – 9 مارس الجاري، وانطلقت تلك النسخة من معرض الدفاع العالمي 2022 تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

أبرز المعلومات عن معرض الدفاع العالمي 2022

- يقام المعرض في العاصمة السعودية الرياض لمدة 4 أيام.

- يعتمد معرض الدفاع العالمي على مجموعة من الحلول الرقمية والتقنية المساعدة في العمليات الأمنية والعسكرية.

- يعرض خلاله حلول تقنيات الاتصال المتطورة التي تعمل على تأمين قنوات ربط آمنة للعناصر في إدارة العمليات والدعم الفني إضافة إلى القواعد العسكرية ومناطق الالتحام.

- يتضمن معرض الدفاع العالمي 2022 عرض مجموعة من التقنيات الطبية التي تمكن الفرق المتخصصة من أداء مهماتها المنوط بها.

- يساعم المعرض في تقديم حلول رقمية تساهم في تمكين القطاعات المختلفة، والقطاع العسكري والأمني.

- تستعرض وزارة الداخلية السعودية في معرض الدفاع العالمي 2022 حلولها المبتكرة في تطوير منظومة الأمن الداخلي بالمملكة.

- تشارك الهيئة العامة للطيران المدني وشركة مطارات القابضة في معرض الدفاع العالمي.

- تشارك وزارة الثقافة السعودية بأنشطة ثقافية متنوعة في المعرض.

مساهمة معرض الدفاع العالمي 2022 في رؤية المملكة

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال المهندس رياض معوض، إنّ مشاركة شركة stc سيساهم بشكل كبير في تمكين القطاع الأمني العسكري بالمملكة بشكل رقمي رقمياً لعرض مجموعة من الحلول، واستمراراً للدور الريادي الذي تقوم به المجموعة.

وتابع الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال، أنّ القطاعين العسكري والأمني يعدان أهم القطاعات التي تهتم المملكة بتطويرهم وتحقيق التحول الرقمي بهم وذلك وفقاً لتديات العصر وتطلعات رؤية المملكة 2030.