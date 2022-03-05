رفع إجراءات كورونا في السعودية: لا تباعد أو حجر بعد اليوم

جرى اليوم رفع إجراءات كورونا في السعودية، بحسب ما صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، الأمر الذي يشير إلى تحسن الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا في المملكة، والتي اتخذت كثير من الإجراءات خلال الفترة الماضية في سياق التخفيف من محاذير فرضت لمواجهة الفيروس، طال بعضها كثيرا من الاشتراطات المتعلقة بالحج والعمرة.

لكن رفع تلك الإجراءات اقترن بالاستمرار في استكمال تنفيذ الخطة الوطنية للتحصين عبر أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة، وإجراءات التحقق من الحالة الصحية في تطبيق «توكلنا» للدخول إلى عدد من المنشآت والمشاركة في الأنشطة والمناسبات والفعاليات.

أسباب رفع إجراءات كورونا في السعودية

ونقلت صحيفة «البيان» الإماراتية تفاصيل رفع إجراءات كورونا في السعودية، حيث أكد المصدر أنه تم اتخاذ القرار بناء على الوضع الوبائي، ما تقدمه الجهات الصحية المختصة بشأن ما تحقق من إنجازات في التعامل مع جائحة كورونا، بفضل تضافر الجهود الوطنية بين كل جهات الدولة.

كما تم اتخاذ القرار كذلك بناء على ما حققه برنامج اللقاحات الوطني من نجاح، حيث ارتفاع أعداد من جرى تحصينهم، ومن يتمتعون بمناعة ضد «كوفيد 19».

ما هي إجراءات كورونا التي تم رفعها في السعودية؟

وأوضح المصدر بوزارة الداخلية أن رفع إجراءات كورونا في السعودية يطبق اعتبارا من اليوم، حيث يشمل إنهاء تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد، لكنه جرى التشديد على الالتزام بلبس الكمامة فيها داخل هذه الأماكن.

وبشأن الكمامة، أكدت المنشور عدم اشتراط لبسها في الأماكن المفتوحة لكن يبقى لبسها في الأماكن المغلقة أمرا إلزاميا، كما تشمل الإجراءات كذلك وقف العمل بإجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة وجميع والأنشطة والفعاليات.

شروط السفر وإجراءات كورونا التي تم رفعها في السعودية

كما تشمل الإجراءات التي تم رفعها أنه لم يعد يشترط تقديم نتيجة مسحة طبية «بي سي آر» أو فحص معتمد ضد مضادات كورونا قبل السفر إلى السعودية.

ووفقا للإجراءات الجديدة يشترط وجود تأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بالفيروس خلال فترة البقاء في المملكة، وذلك قبل القدوم إلى السعودية لتأشيرات الزيارة بأنواعها.

كما تم إلغاء تطبيق الحجر الصحي والمؤسسي والحجر المنزلي الذي كان شرطا في إطار مكافحة كورونا لجميع القادمين إلى السعودية.