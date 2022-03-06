دون تباعد المصلين.. أول صلاة فجر في الحرم بعد قرارات السعودية (صور)

نشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» صورا لـ صلاة الفجر بعد إزالة جميع ملصقات التباعد الجسدي.

وكانت مقاطع فيديو متداولة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أظهرت في وقت سابق، إزالة عمال المسجد الحرام مساء أمس السبت ملصقات التباعد الجسدي بين المصلين من حرم وباحات المسجد.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أعلن في وقت سابق، رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» اعتبارا من أمس السبت.

وأشار المصدر السعودي، إلى إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بلبس الكمامة فيها.

«السديس» يشيد بقرار رفع الإجراءات الاحترازية

بدوره، أشاد الرئيس العام لشؤون الحرمين، عبدالرحمن السديس بقرار رفع الإجراءات الاحترازية، وقال إن بلاده بذلت جهودا في التصدي لـ«كورونا»، تحت إشراف مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده محمد بن سلمان، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وكانت السلطات السعودية، قررت إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن مغلقة كانت أو مفتوحة، بما في ذلك الأنشطة والفعاليات المختلفة.

ومن بين الإجراءات التي تم رفعها، عدم اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص «بي سي آر» معتمد، أو لفحص معتمد للمستضدات لـ«كورونا» قبل القدوم إلى السعودية، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.

وكانت وكالة «واس» السعودية، ذكرت في وقت سابق، إن الرئاسة العامة لشؤون الحرمين عملت منذ بداية فيروس «كورونا» على تطبيق عدد من الإجراءات للحفاظ على سلامة قاصدي المسجد الحرام، من أهمها ملصقات التباعد الجسدي التي وزعت في كافة أرجاء البيت الحرام.