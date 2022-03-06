في نقاط.. أهم قرارات السعودية حول إلغاء إجراءات مواجهة كورونا

بعد أكثر من سنتين من الإجراءات المشددة لمواجهة فيروس كورونا، قررت المملكة العربية السعوية رفع قيود مواجهة كورونا، فضلا عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الأخرى تتعلق بتصريحات الصلاة في المسجدين الحرام والنبوي.

وأتى الإعلان عن تلك القرارات في ضوء وصول المملكة العربية السعودية إلى حالة تحصين كبيرة لدى المواطنين ضد فيروس كورونا، مع تحصين نحو 99% من المواطنين فوق 12 سنة.

«الوطن» ترصد في النقاط التالية أهم الإجراءات التي أعلنت عنها السعودية

-- إلغاء التباعد في المسجد الحرام

-- إلغاء التباعد في المسجد النبوي

-- الالتزام بالكمامة داخل المسجدين

-- إلغاء إجراءات التباعد في الأماكن المغلقة

-- إلغاء إجراءات التباعد في الأماكن المفتوحة

-- إلغاء إجراءات التباعد في الأماكن في الأنشطة والفعاليات

-- لا يشترط لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة

-- استمرار الالزام بلبس الكمامة في الأماكن المغلقة

-- إلغاء الحجر الصحي المؤسسي لمواجهة كورونا

-- إلغاء الحجر المنزلي لمواجهة كورونا

-- إلغاء المسحة السلبية كشرط للسفر إلى السعودية

-- يشترط وجود تأمين لتغطية علاج كورونا للمسافرين للسعودية

-- رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة

-- رفع تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة إلى المملكة

-- الاستمرار في خطة الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

-- إلغاء تصريح الصلاة في مسجد الحرام

-- إلغاء تصريح الصلاة في المسجد النبوي

-- إلغاء تصريح زيارة قبر النبي.

صلاة الفجر في الحرمين لأول مرة دون إجراءات تباعد منذ بداية جائحة كورونا

وبدأت السعوية مساء أمس في إزالة ملصقات التباعد التي كانت تحدد علامات التباعد من المسجد الحرام والمسجد النبوي، حيث ستؤدي صلاة الفجر المقبلة دون تباعد بين المصلين، وهو المشهد الذي كان معتادا خلال الفترة الأخيرة بسبب جائحة كورونا.

وتؤكد السعودية على ضرورة التزام المواطنين بالحصول على الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا، فيما أشادت وزارة الصحة السعودية بحالة الوعي الصحي الذي بات عليه المواطنون السعوديون في مواجهة الجائحة.