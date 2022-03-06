«صناعة النواب» توصي بسرعة تنفيذ خدمات النقل الإلكترونية
كتب:
محمد يوسف
08:33 م | الأحد 06 مارس 2022
لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ـ أرشيفية
أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، أن المواني الجافة بالمساحات وبها مناطق حرة، تكون بالتنسيق مع وزارة الاستثمار، مشددة خلال اجتماعها مساء اليوم، بسرعة تنفيذ منظومة «خدمات النقل الإلكترونية» المنصة الإلكترونية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، أثناء مناقشة دور وزارة النقل في موضوع ربط منظومة المجمعات الصناعية بشبكة الطرق القومية، وإنشاء مواني جافة جديدة للمناطق الصناعية، مع ربط المُصدرين إلكترونيا بهذه المواني، لتسهيل إجراءات التخليص الجمركي، وآلية تدعيم أساطيل النقل البري، لنقل الحاويات بالمناطق الصناعية، وأثره في تخفيض تكلفة النقل الداخلي.
شبكات طرق نفذتها الدولة
وقال النائب معتز محمود، إن الدولة نفذت شبكات طرق، وكانت الطرق قديما تعاني من الزحام، موضحا أنه بعد التوسع، أصبح هناك أزمة في سيارات النقل في الداخل، أو إحضار المواد الخام من المواني، وأصبح هناك احتكار من بعض السيارات، فأصبح عدد السيارات أقل من احتياجات السوق لنقل السلع.
وعلق عماد الدين محمود مستشار رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، بأن هناك أزمة بالفعل في وسائل النقل، وهناك ارتفاع معين في بعض المواسم، موضحا أن هناك تطبيقات إلكترونية للتخفيف من حدة الأزمات التي قد تقابل البعض.
جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي
وأضاف عماد الدين محمود، لابد من وجود تطبيقات إلكترونية تنظم هذه الأمور، وستساهم في تخفيض الأسعار وتساعد على التنظيم، موضحا أن منصة خدمات النقل البري عبارة عن موقع إلكتروني يقدم في مرحلته الأولى، خدمات استخراج بطاقات تشغيل المركبات والتراخيص والتصاريح والموافقات والافراجات للناقلين سواء كانوا أفراد أو مؤسسات.
ولفت إلى أنها واحدة من أسس تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، ولرفع كفاءة المنصة، فقد تم ربطها بكل الجهات ذات العلاقة بقطاع النقل البري «وزارة الاستثمار- وزارة العدل- وزارة الداخلية- جهاز تنمية التجارة الداخلية- هيئة التنمية الصناعية»، للتحقق من الوثائق المصدرة من تلك الجهات، لتسهيل عملية الإصدار للتراخيص والموافقات والإفراجات والتصاريح عن البعد، وبدون عناء.
وأشار إلى أن مستخدمي منصة خدمات النقل البري LTRA PLATFORM، هم الأفراد والمؤسسات المالكة لوسائل النقل البري ووكلاء النقل، بطاقة تشغيل مركبة/ مقطورة، هى بطاقة تشغيل المركبات/ مقطورة، تتضمن كل بيانات المتعلقة بالمركبة، وتلك البيانات تشمل «صاحب المركبة- رقم اللوحة - رقم الشاسيه- النشاط الممارس للمركبة- موقف الترخيص- رقم عقد الاسناد للعملية» وبناء على ذلك، فأن اعتبارا من 1 ديسمبر عام 2020، سيجرِ تطبيق نظام بطاقة تشغيل مركبة/ مقطورة، وسيطلب من جميع مالكي المركبات التجارية، سواء للأفراد أو الشركات، الحصول على بطاقة تشغيل مركبه من منصة خدمات النقل LTRA PLATFORM.