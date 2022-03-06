«صناعة النواب» توصي بسرعة تنفيذ خدمات النقل الإلكترونية

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، أن المواني الجافة بالمساحات وبها مناطق حرة، تكون بالتنسيق مع وزارة الاستثمار، مشددة خلال اجتماعها مساء اليوم، بسرعة تنفيذ منظومة «خدمات النقل الإلكترونية» المنصة الإلكترونية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، أثناء مناقشة دور وزارة النقل في موضوع ربط منظومة المجمعات الصناعية بشبكة الطرق القومية، وإنشاء مواني جافة جديدة للمناطق الصناعية، مع ربط المُصدرين إلكترونيا بهذه المواني، لتسهيل إجراءات التخليص الجمركي، وآلية تدعيم أساطيل النقل البري، لنقل الحاويات بالمناطق الصناعية، وأثره في تخفيض تكلفة النقل الداخلي.

شبكات طرق نفذتها الدولة

وقال النائب معتز محمود، إن الدولة نفذت شبكات طرق، وكانت الطرق قديما تعاني من الزحام، موضحا أنه بعد التوسع، أصبح هناك أزمة في سيارات النقل في الداخل، أو إحضار المواد الخام من المواني، وأصبح هناك احتكار من بعض السيارات، فأصبح عدد السيارات أقل من احتياجات السوق لنقل السلع.

وعلق عماد الدين محمود مستشار رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، بأن هناك أزمة بالفعل في وسائل النقل، وهناك ارتفاع معين في بعض المواسم، موضحا أن هناك تطبيقات إلكترونية للتخفيف من حدة الأزمات التي قد تقابل البعض.

جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

وأضاف عماد الدين محمود، لابد من وجود تطبيقات إلكترونية تنظم هذه الأمور، وستساهم في تخفيض الأسعار وتساعد على التنظيم، موضحا أن منصة خدمات النقل البري عبارة عن موقع إلكتروني يقدم في مرحلته الأولى، خدمات استخراج بطاقات تشغيل المركبات والتراخيص والتصاريح والموافقات والافراجات للناقلين سواء كانوا أفراد أو مؤسسات.

ولفت إلى أنها واحدة من أسس تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، ولرفع كفاءة المنصة، فقد تم ربطها بكل الجهات ذات العلاقة بقطاع النقل البري «وزارة الاستثمار- وزارة العدل- وزارة الداخلية- جهاز تنمية التجارة الداخلية- هيئة التنمية الصناعية»، للتحقق من الوثائق المصدرة من تلك الجهات، لتسهيل عملية الإصدار للتراخيص والموافقات والإفراجات والتصاريح عن البعد، وبدون عناء.

وأشار إلى أن مستخدمي منصة خدمات النقل البري LTRA PLATFORM، هم الأفراد والمؤسسات المالكة لوسائل النقل البري ووكلاء النقل، بطاقة تشغيل مركبة/ مقطورة، هى بطاقة تشغيل المركبات/ مقطورة، تتضمن كل بيانات المتعلقة بالمركبة، وتلك البيانات تشمل «صاحب المركبة- رقم اللوحة - رقم الشاسيه- النشاط الممارس للمركبة- موقف الترخيص- رقم عقد الاسناد للعملية» وبناء على ذلك، فأن اعتبارا من 1 ديسمبر عام 2020، سيجرِ تطبيق نظام بطاقة تشغيل مركبة/ مقطورة، وسيطلب من جميع مالكي المركبات التجارية، سواء للأفراد أو الشركات، الحصول على بطاقة تشغيل مركبه من منصة خدمات النقل LTRA PLATFORM.