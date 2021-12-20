لجنة من وزارة النقل تتفقد طريق «دمياط - عزبة البرج»

زارت اللجنة المشكلة بقرار لجنة النقل و المواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد من وزارة النقل و الهيئة الهامة للطرق و الكبارى و جهاز تعمير سيناء و شركة النيل العامة للطرق الصحراوية

وذلك بحضور ضياء الدين داود ورحاب موسى وهناء فاروق أعضاء مجلس النواب واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و مدير عام الطرق بدمياط.

وقامت اللجنة بمعاينة الطريق بالكامل بداية من كوبرى الحطاب مرورا بقرى الجواهرة و الخياطة و طبل و الرطمة و الشيخ ضرغام و كفرحميدو حتى مدينة عزبة البرج وذلك للوقوف على الأسباب التى أدت لإنهيار الطريق بهذا الشكل.

إعداد تقرير بالأزمة

وعقب المعاينة عقد اجتماع ديوان عام المحافظة لبحث اعداد تقرير بالازمة و ستقوم الهيئة العامة للطرق و الكبارى بإعداد تقرير بالحلول الفنية و مقايسة التنفيذ و الخطة الزمنية للعرض على وزير النقل و النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل بالبرلمان للتعقيب على طلبات الإحاطة المقدمة من نواب المحافظة.

طلبات إحاطة بالبرلمان حول طرق دمياط

وكانت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، قد ناقشت الثلاثاء الماضى عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب محافظة دمياط، بشأن حالة الطرق والكباري بالمحافظة، وتبدأها بمناقشة طلبي الإحاطة المقدمان من النائب ضياء الدين داود، بشأن انهيار طريق يربط بين مدينتي دمياط وعزبة البرج، رغم قيام شركة النيل العامة للطرق الصحراوية برفع كفاءة الطريق منذ أقل من 4 سنوات.

والطلب الثاني المقدم من النائب ضياء الدين داود، بشأن تصدع أجزاء كثيرة من محور 30 يونيو وعدم مطابقة 2 كوبري للمواصفات، الأول أعلى بحر البقر أمام مستشفى 30 يونيو، والثاني الذي يليه باتجاه العاشر من رمضان، الأمر الذي تسبب في هبوط كبير عند مطلعي ومنزلي الكوبريين.

كما تناقش اللجنة أيضا اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن عبدالوهاب، بشأن عدم إدراج كوبري كفر سليمان البحري (كباري محطة قطار تفتيش كفر سعد) ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز كفر سعد في محافظة دمياط.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الحديدي، بشأن الحاجة الملحة لتطوير وتوسعة طريق ترعة السالم من بدايته بمحافظة دمياط حتى محور 30 يونيو، بطول 70 كم، بجانب مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة رحاب موسى، بشأن معاناة المواطنين من تدهور حالة الطريق الدولي الساحلي في المنطقة الواقعة بين دمياط الجديدة وجمصه والركابية، التي تتم فيه أعمال رصف منذ أكثر من 7 أشهر