عاجل.. نتائج انتخابات نقابة المهندسين 2022 كاملة بالأرقام: إعادة على النقيب العام

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022 برئاسة الدكتور هاني محمود، نتائج المرحلة الثانية التي أجريت الجمعة الماضية 4 مارس كاملة، وأسفرت عن اجراء جولة إعادة رسميا على منصب النقيب العام بين كل من المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين المنتهية ولايته والمرشح لدورة جديدة، والمهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين السابق، وذلك يوم الجمعة المقبل 11 مارس، وفيما يلي النتيجة بارقام الحضور.

نتائج انتخابات نقابة المهندسين 2022 على منصب النقيب العام

ووفقا لما أعلنته اللجنة فإن نتائج انتخابات نقابة المهندسين 2022 بخصوص النقيب العام جائت كالتالي:اجمالي الحضور 42465 مهندسا

الأصوات الباطلة: 2438 صوتا.

لم يستطع أحد من المرشحين ال22 الحصول على أكثر من نصف الأصوات وجاء هاني ضاحي وكارق النبراوي كأعلى اثنين حصلا على الأصوات وبالتالي يخوضان جولة الإعادة وكانت نتائجهما كالتالي:

لم يستكع احد الحصول على الاغلبية المطلقة

هاني ضاحي: 18091 صوتا

نتائج الأعضاء المكلمين في انتخابات المهندسين

وأعلنت اللجنة نتائج انتخابات نقابة المهندسين 2022 على مركز الأعضاء المكملين وعددهم 11 عضوا موزعين على الشعب الهندسية السبعة كالاتي:

احمالي الحضور 42465

الأصوات الصحيحة: 33373

و أسفرت عن فوز كل من:

1_ شعبة عمارة :

مهندس يسري سالم

- مهندس حسام الدين مصطفى ابراهيم رزق.

2_ شعبة مدني :

- مهندس سيد فاروق .

- لواء مهندس إيهاب خضر .

3_ شعبة ميكانيكا :

- مهندس حسن عبد العليم عبد المقصود.

- مهندس محمد السيد عبد الوهاب الدروي .

4_ شعبة كهرباء:

- مهندس محمد ناصر حسين.

- مهندس احمد حسن علي درويش

5_ شعبة كيمياء ونووية:

- مهندس محمود حامد عرفات .

6_ شعبة غزل ونسيج :

المهندسة زينب عفيفي .

7_ شعبة بترول وتعدين :

- مهندس بهاء عبد المنعم الطوخي .

نتائج رؤساء النقابات الفرعية للمهندسين

كما أعلنت اللجنة نتائج انتخابات نقابة المهندسين 2022 على مستوى رؤساء النقابات الفرعية ال13 التي شهدت جولة اعادة من بين 25 نقابة فرعية، حيث حسمت 12 منها منصب رئيس النقابة في المرحلة الأولى من الانتخابات التي أجريت يوم الجمعة 25 فبراير الماضي.

وأسفرت المرحلة الثانية في جولة الإعادة عن فوز كل من:

القاهرة حسام عفيفي

الجيزة محمد الفحام

الاسكندرية محمد هشام سعودي

الغربية تامر مصطفى

المنوفية أشرف عبد المنعم فرحان

دمياط عوض محمد محمود عوض

الفيوم جمال سبد عبد الواحد

اسيوط اسامة محمد انور حسين

الوادي الجديد ياسر عمر محمد بخيت

سوهاج حسام الدين سعد عبد الهادي سالم

قنا محمود محمد ابو زيد خليل

الاقصر محمد علي محفوظ محمد

أسوان محمد عباس محمد سلطان

نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات المهندسين

وقد تم التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين 2022 التي أجريت الجمعة الماضية في ثلاث ورقات الورقة الأولى لاختيار النقيب العام، نقيب مهندسي مصر لإختيار مرشح واحد فقط، ومن لهم حق الانتخاب هم جميع المهندسين من كافة الشعب على مستوى الجمهورية من بين 22 مرشحا، ولم يحصل أي منهم على أكثر من نصف أصوات الحضور، فتقرر الإعادة بين كل من هاني ضاحي وطارق النبراوي

أما الورقة الثانية فهي لاختيار الأعضاء المكملين 11 عضو، ومن لهم حق الانتخاب هم جميع المهندسين من كافة الشعب على مستوى الجمهورية، والمطلوب إختيار عضو مكمل طبقاً للشكل الآتي:

عدد 2 عضو مكمل عن كل شعبة من الشعب الأربعة "كهرباء، مدني، عمارة، مكيانيكا"، باجمالي 8 أعضاء مكملين، بينما تم اختيار عضو مكمل واحد فقط عن كل شعبة من الشعب الثلاث "كيميائية و نووية، تعدين و بترول، غزل و نسیج" ليصل اجمالي الأعضاء المكملين في جميع الشعب السبعة إلى 11 عضو مكمل.

واختصت الورقة الثالثة بجولة الإعادة على منصب رئيس النقابة الفرعية لاسيما وأن هناك 12 نقابة فرعية من اصل 25 حسمت مقعد النقيب الفرعي وأجريت الاعادة في 13 نقابة أخرى، وفي حالة النقابات الفرعية التي بها إعادة على منصب رئيس النقابة يتم إختيار مرشح واحد فقط ومن لهم حق الانتخاب هم جميع المهندسين من كافة الشعب ولكن المقيدين بالنقابة الفرعية.