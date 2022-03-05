نتائج انتخابات نقابة المهندسين 2022: إعادة بين ضاحي والنبراوي على «النقيب العام»

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022 بالقاهرة نتائج فرز الأصوات التي أسفرت عن فوز المهندس حسام عفيفي، برئاسة نقابة فرعية القاهرة بفارق 944 صوتا عن منافسه في جولة الإعادة اللواء هشام أبو سنة، رئيس نقابة القاهرة المنتهية ولايته.

نتائج انتخابات نقابة المهندسين 2022

وجاءت نتائج انتخابات نقابة المهندسين 2022 في القاهرة بعد فرز التصويت في 81 لجنة كالآتى:

المهندس حسام عفيفى 4248 صوتا

هشام أبو سنه 3304 صوتا.

نتائج انتخابات نقابة المهندسين بالجيزة

كما تم الإعلان عن نتائج إنتخابات نقابة المهندسين 2022 بالجيزة والتي أسفرت عن فوز المهندس محمد الفحام بمنصب نقيب مهندسى الجيزة بعد دخوله جولة الإعادة مع المهندس إبراهيم محمد إبراهيم سراج الدين.

وجاءت نتائج إنتخابات نقابة المهندسين 2022 بالجيزة كالآتى:

إجمالى عدد الحاضرين 2512

إجمالى الأصوات الصحيحة 2374

الأصوات الباطلة 138

إبراهيم محمد إبراهيم سراج الدين 642 صوتا

محمد الفحام 1732 صوتا.

نتيجة انتخابات المهندسين على مقعد النقيب العام

وبخصوص نتائج انتخابات نقابة المهندسين 2022 على مقعد النقيب العام فإن مؤشرات الفرز تفيد بإجراء جولة إعادة بين المهندس هاني ضاحي، النقيب المنتهية ولايته، و المهندس طارق النبراوي، النقيب السابق للمهندسين، يوم الجمعة المقبل 11 مارس، باعتبارهما أعلى مرشحين حصلا على الأصوات من بين 22 مرشحا على منصب النقيب العام، كما لم يحصل أى منهما على أكثر من نصف عدد الأصوات.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022 في مؤتمر صحفي نتائج فرز الأصوات على مستوى الجمهورية و الخاصة بالمرحلة الثانية التي أجريت أمس على 3 مراكز نقابية وهي النقيب العام والأعضاء المكملين وعددهم 11 عضوا، والإعادة على منصب رئيس النقابة الفرعية في 13 محافظة من احمال 25 نقابة فرعية بعدما حسمت 12 فرعية منصب رئيس النقابة في المرحلة الأولى التي جرت الجمعة 25 فبراير الماضي.