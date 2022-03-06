رسميا.. نتائج انتخابات نقابة المهندسين 2022: إعادة بين ضاحي والنبراوي

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022 برئاسة الدكتور هاني محمود، نتائج المرحلة الثانية التي أجريت الجمعة الماضية 4 مارس، وأسفرت عن إجراء جولة إعادة رسميا على منصب النقيب العام بين كل من المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين المنتهية ولايته والمرشح لدورة جديدة، والمهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين السابق، وذلك يوم الجمعة المقبل 11 مارس.

نتائج انتخابات نقابة المهندسين 2022

كما أعلنت اللجنة نتيجة انتخابات المهندسين 2022 على مستوى الأعضاء المكملين وعددهم 11 عضوا ممثلين لشعب النقابة السبعة في مجلس النقابة العامة، وأعلنت اللجنة أيضا رؤساء النقابات الفرعية الذين خاضوا جولة الإعادة في 13 محافظة من بين 25 نقابة فرعية، حيث حسمت 12 منها منصب رئيس النقابة في المرحلة الأولى من الانتخابات التي أجريت يوم الجمعة 25 فبراير الماضي.

وفي القاهرة فاز المهندس حسام عفيفي بمنصب رئيس النقابة الفرعية، بينما فاز المهندس محمد الفحام بمنصب رئيس النقابة الفرعية بالجيزة، والمهندس حسام سعودي، رئيسا للنقابة الفرعية بالإسكندرية.

نتائج المرحلة الثانية من انتخابات المهندسين

وتم التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين 2022 التي أجريت الجمعة الماضية في ثلاث ورقات الورقة الأولى لاختيار النقيب العام، نقيب مهندسي مصر لإختيار مرشح واحد فقط، ومن لهم حق الانتخاب هم جميع المهندسين من كافة الشعب على مستوى الجمهورية من بين 22 مرشحا، ولم يحصل أي منهم على أكثر من نصف أصوات الحضور، فتقرر الإعادة بين كل من هاني ضاحي وطارق النبراوي.

أما الورقة الثانية فهي لاختيار الأعضاء المكملين 11 عضوا، ومن لهم حق الانتخاب هم جميع المهندسين من كل الشعب على مستوى الجمهورية، والمطلوب اختيار عضو مكمل طبقاً للشكل الآتي:

عدد 2 عضو مكمل عن كل شعبة من الشعب الأربعة «كهرباء، مدني، عمارة، مكيانيكا»، بإجمالي 8 أعضاء مكملين، بينما تم اختيار عضو مكمل واحد فقط عن كل شعبة من الشعب الثلاث «كيميائية ونووية، تعدين وبترول، غزل ونسیج» ليصل إجمالي الأعضاء المكملين في جميع الشعب السبعة إلى 11 عضوا مكملا.

واختصت الورقة الثالثة بجولة الإعادة على منصب رئيس النقابة الفرعية لا سيما وأن هناك 12 نقابة فرعية من أصل 25 حسمت مقعد النقيب الفرعي وأجريت الإعادة في 13 نقابة أخرى، وفي حالة النقابات الفرعية التي بها إعادة على منصب رئيس النقابة يتم اختيار مرشح واحد فقط ومن لهم حق الانتخاب هم جميع المهندسين من كل الشعب ولكن المقيدين بالنقابة الفرعية.