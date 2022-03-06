وفاة السفير الهندي لدى فلسطين في مقر عمله ونقل جثمانه لبلاده

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، وفاة سفير جمهورية الهند لدى دولة فلسطين موكول آريا.

وتوجه وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني الدكتور رياض المالكي بخالص التعازي القلبية الحارة وصادق المواساة الى نظيره وزير خارجية جمهورية الهند سوبرامانيام حايشنكر، ومن خلاله إلى الحكومة الهندية الصديقة وعائلة السفير آريا وذويه.

الخارجية الفلسطينية: نقل جثمان السفير للهند

كما عبرت وزارة الخارجية والمغتربين عن بالغ الحزن والخسارة والألم بوفاة السفير آريا، موضحة أنه في هذا الإطار تجري وزارة الخارجية والمغتربين اتصالاتها الرسمية مع الخارجية الهندية لاتمام ترتيبات نقل جثمان السفير الفقيد إلى جمهورية الهند لمواراته الثرى.

الانتقال الفوري لمكان إقامة السفير الهندي

وأوضحت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنه صدرت تعليمات فورية من الرئيس محمود عباس، ودولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، لكافة العناصر الأمنية والشرطية والنياية العامة بالاضافة لوزارة الصحة والطب الشرعي، بالانتقال الفوري لمكان إقامة السفير الهندي، للوقوف عن كثب على حالة الوفاة، مضيفةً أن كافة الجهات على أتم الجاهزية لعمل ما هو مطلوب منها في مثل هذه الظروف الصعبة والطارئة.