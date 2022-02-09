إضراب في فلسطين احتجاجا على مقتل 3 أشخاص برصاص الاحتلال..«فيديو-صور»

دخلت مدن الضفة الغربية بفلسطين، فى إضراب شامل، اليوم الأربعاء، حدادا على اغتيال 3 فلسطينيين في نابلس برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أنّ كافة المؤسسات الحكومية والتعليمية والمحلات التجارية في الضفة الغربية، أغلقت أبوابها احتجاجا على مقتل 3 فلسطينيين داخل سيارتهم برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس، مشيرة إلى أن الضحايا هم «أدهم مبروكة، وإبراهيم النابلسي، ومحمد الدخيل».

الجيش الإسرائيلي يقتل 3 شبان فلسطينين في مدينة #نابلس شمال الضفة الغربية، بحجة مشاركتهم في عملية إطلاق نار ضد قواته.#العربية pic.twitter.com/3YuJNEQRWd — العربية (@AlArabiya) February 8, 2022

وأحدث الإضراب شللاً بالمرافق والمحال والمصالح الحكومية في مدن «رام الله والبيرة ونابلس وجنين وطولكرم»، ودعا الطلاب وحركة الشبيبة الطلابية في كافة الجامعات بالضفة إلى تعليق الدوام وفتح الأبواب لعزاء شهداء نابلس، داخل حرم الجامعات.

وفى السياق ذاته، نعت القوى الوطنية، في بيانات نشرتها، شهداء نابلس، داعية إلى ضرورة تصعيد المقاومة الشعبية وتوسيع رقعة المواجهة ضد الاحتلال الإسرائيلي في كافة المناطق، مشددة على تعزيز التلاحم الوطني والشعبي لمواجهة الاحتلال، داعية المجتمع الدولي للتحرك من أجل حماية الشعب الفلسطيني، تنفيذا للقانون الدولي.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت حي المخفية بمدينة نابلس، أمس الثلاثاء، وأطلقت أعيرة نارية تجاه سيارة تقل 3 فلسطينيين، ما أسفر عن مصرعهم، فيما اُعتقل شخص آخر لم تتأكد هويته، ما دفع شبان فلسطينيين إلى مهاجمة القوات الإسرائيلية قرب مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس، بالإضافة إلى باب الزاوية في الخليل.

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، نحو 6 فلسطينيين من الضفة الغربية، عقب عمليات تفتيش لمنازلهم، وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 5 فلسطينيين من بلدة حزما، شمال شرق القدس، واعتقلت فلسطيني آخر من بلدة عابود، شمال غرب رام الله.