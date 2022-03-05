العسومي يشيد بدور الدبلوماسية البرلمانية المغربية في الدفاع عن فلسطين

أكّد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ضرورة تفعيل الدبلوماسية البرلمانية في مختلف المشاركات الإقليمية والدولية وبما يعزز من الصوت العربي ووحدته لمواجهة القضايا المختلفة.

وأشاد العسومي بدور المملكة المغربية وتجربتها المتميزة في المجال البرلماني والتي تعد من أبرز التجارب التي تلقى الدعم والمساندة من قبل جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الذي يحرص على دعم الدور البرلماني ومساندته لما يشكله من أهمية قصوى لمواجهة التحديات.

العسومي: يجب تفعيل الدبلوماسية البرلمانية في مختلف المشاركات الإقليمية

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الرسمية التي أجراها رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب بالمملكة المغربية مع رئيس البرلمان العربي بمقر المجلس بالعاصمة المغربية الرباط.

وخلال المباحثات، أكد رئيس البرلمان العربي دور المغرب المحوري العربي والإفريقي والدولي وما تشكله من ثقل على كل المستويات، مشيدا بدور الدبلوماسية المغربية في مختلف المشاركات والتي عززت من المكانة العربية والإفريقية للدفاع عن قضاياها وخصوصا القضية المركزية فلسطين وأن المغرب كان على الدوام داعما للعمل العربي المشترك وعضو فاعل في البرلمان العربي مساهما في تحقيق أهدافه وبرامجه.

رئيس مجلس النواب المغربي: مواقف مشهودة للبرلمان العربي

كما أثنى رئيس مجلس النواب المغربي على دور البرلمان العربي ومواقفه المشرفة في الدفاع عن قضايا الأمة العربية ومبادراته الخلاقة التي أحدثت تغيرات كبيرة في هذه المؤسسة البرلمانية العربية والتي أصبحت مثالا نفتخر به بوجود مثل هذه المنظمة التي تتبنى مواقف مشهودة في مختلف المشاركات الإقليمية والدولية وتسهم في تحقيق التوازن بإيصال الصوت العربي من خلال مواقفه القوية المعبرة عن طموحات المواطن العربي، مؤكّدًا مواصلة التعاون الثنائي بين مجلس النواب المغربي والبرلمان العربي في مختلف المجالات.