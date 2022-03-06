«اتصالات النواب» تناقش إنشاء عدد من مكاتب البريد بالمنيا

ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب أحمد بدوى رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حتة، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية زاوية الجدامي التابعة لمركز مغاغة بمحافظة المنيا.

وقال النائب أحمد حتة مقدم طلب الإحاطة، إنه جرى توفير قطعة أرض من أملاك الدولة التابعة للوحدة المحلية، والمحافظة ليس لديها مانع من تخصيص هذه المساحة لإقامة مكتب بريد عليها، تتوافر فيها شروط الأمان والصلاحية البيئية، إذ أن القرية في أشد الحاجة لإقامة مكتب بريد بها، وذلك لتخفيف العبء على أهالي هذه القرية، خاصة أصحاب المعاشات.

ممثل الهيئة يرد على طلب الإحاطة

رد بهاء طوسون مستشار رئيس الهيئة القومية للبريد، بأن قرية زاوية الجدامي تتبع الوحدة المحلية لميانة الوقف مركز مغاغة محافظة المنيا، التي تخدم عدد كبير من المواطنين، وذلك عن طريق مكتب بريد ملاطية، الذي يبعد نحو 6.5 كيلو متر تقريبا عن الوحدة.

وأضاف أنه جرى عمل معاينة بتاريخ 28/2/2022 اللازمة لقطعة الأرض المقترح إنشاء مكتب البريد عليها، التي تبلغ مساحتها 150 متر مربع تقريبا، وتقع أمام مسجد الشيخ الجدامي، وملاصقة لمبنى خُصص لمستشفى التأمين الصحى الشامل بالقرية.

وأكد ممثل الهيئة القومية للبريد، أنه سيجرِ التخصيص حال الموافقة، وسيجرِ اتخاذ الإجراءات اللازمة، نحو عرض الموضوع على اللجنة المختصة لاستكمال الإجراءات.

كما ناقشت اللجنة، طلب إحاطة ثان مقدم من النائب أحمد حتة، بشأن تطوير مكتب بريد بقرية العباسية التابعة لمركز مغاغة بمحافظة المنيا، وقال إن مكتب بريد العباسية متهالك وغير صالح لخدمة المواطنين، ويحتاج الى تطوير، وأن القرية تخدم عدد كبير من المواطنين بتوابع القرية، علما بأنه من ضمن خطة الهيئة القومية للبريد، لتطوير مكاتب البريد، ولم يتم إدراجه بها لتخصيص الإعتماد المالي له حتى الآن، والقرية فى أشد الحاجة لإقامة مكتب بريد بها، رأفة بأهالي القرية، وخاصة أصحاب المعاشات.

كما أشار إلى أنه جرى مناقشة موضوع طلب الإحاطة الخاص بمكتب بريد بلهاسة، فى اجتماع سابق بتاريخ 14/11/2021، وجرى التوصية من اللجنة، بأن تجرِ الهيئة معاينة، حتى تتمكن من إنشاء مكتب البريد، التي أسفرت عن أن المشكلة تتمثل في ضيق الطريق الواصل لهذا المكتب، الذي لا يسمح بمرور سيارة الأمول الخاصة بالبريد، وأنه على استعداد لاستخراج الموافقة الأمنية الخاصة، لتلافي هذه المشكلة.

طوسون: لا يوجد مكتب بريد باسم العباسية

وأوضح طوسون، أنه لا يوجد مكتب بريد باسم العباسية، لكن يوجد مكتب بريد أبا الوقف محطة (بقرية العباسية)، وهذا المكتب جرى إنشائه بتبرع دون قيمه إيجارية على مساحة 58.75 م2 من أهالي القرية، لكن توجد مشكلة لصلاحية المكتب، لتحسين البيئه بصالة الجمهور، وإثرها جرى تأجيل الموافقة عليه أكثر من مرة، وصدر قرار إزالة له، برقم 21/2015.

ونُقلت أعمال المكتب إلى مقر مؤقت بجمعية المجتمع المحلي بالقرية، كما جرى تحرير العقد على أساس أنه سيتم إصدار قرار التخصيص من محافظ المنيا، لصالح الهيئة القومية للبريد، وسيجرِ موافاتنا بقرار تخصيص عند صدوره، ولم يرد قرار التخصيص حتى تاريخه، حتى يجرِ اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتابع: «أما بشأن مكتب بريد بلهاسة، جرى المعاينة، والطريق المخصص له ضيق، ويحتاج إلى موافقة الجهة الأمنية، حتى يتسنى لنا حل المشكلة».

وأوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بسرعة عمل معاينة لمكتبي بريد «أبا الوقف محطة» و«زاوية الجدامي» خلال هذا الأسبوع، وموافاة اللجنة بنتائج هذه المعاينة، وموافاة اللجنة برد رسمي على موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أحمد حتة.