«التخطيط» تنتهي من تأهيل مقيمي التميز في الهيئة القومية للبريد

أعلنت جائزة مصر للتميز الحكومي، التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الإدارية، الانتهاء من إعداد وتأهيل مقيمي التميز الداخلي بالهيئة القومية للبريد؛ استكمالًا لمراحل منظومة التميز الداخلية التي أطلقتها الجائزة، وفقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي أعلنها في الحفل الختامي للدورة الثانية للجائزة.

رؤية مصر 2030

وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّ تنفيذ منظومة الجوائز الداخلية في الجهات الحكومية بالجهاز الإداري للدولة، يأتي انطلاقًا من حرص إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي على تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، لدعم جهود الدولة لنشر وتعميق ثقافة التميز والتطوير المؤسسي بقطاعات الدولة المختلفة، والتي تهدف في النهاية إلى تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية.

من جانبه، أكد المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، أهمية تعميق ونشر ثقافة التميز المؤسسي في جميع الجهات الحكومية، من خلال تطبيق نظام الجوائز الداخلية والتي ستكون بدورها مؤهلة للترشح والمنافسة على جائزة مصر للتميز الحكومي في الدورات المقبلة.

أضاف مصطفى، أنّ إطلاق منظومة الجوائز الداخلية يهدف للعمل على تعميق ثقافة التميز بداخل بالهيئة ومكاتب البريد، وتسليط الضوء على النماذج الناجحة، التي تنعكس بدورها على جودة حياة المواطن بشكل أفضل في جميع الخدمات والتعاملات المقدمة.

آليات تقييم جوائز التميز الحكومي

وكانت إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي، عقدت عدد من الدورات التدريبية لإعداد وتأهيل فرق تقييم الجوائز الداخلية التي شكلتها الهيئة القومية للبريد، للبدء في عملية التقييم، وتضمنت الدورات الاطلاع على آليات التقييم للجوائز الداخلية ومهام فريق العمل من الهيئة في رحلة التقييم، والذي سيعد بمثابة حلقة الوصل المباشرة مع فريق إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي والهيئة لإدارة عمليات الجوائز الداخلية، كما جرى التأكيد على أنّ الجائزة ستدعم الهيئة في رحلتها نحو التميز الداخلي، تأكيدًا على تعميق هذه الثقافة، وخلق روح التنافسية، والمساهمة في تحقيق الشفافية والنزاهة.