مدبولي يتابع مشروعات «حياة كريمة».. تطوير 4 آلاف فصل دراسي وإنشاء 650 مكتب بريد

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، في مقر المجلس بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يجر تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير الريف المصري.

وجدد رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، الإشارة إلى أن لقاء اليوم، يأتي ضمن ما يجر عقده من لقاءات دورية لمتابعة ما يجر تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تستهدف تطوير الريف المصري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالينا بقرى المحافظات المستهدفة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد.

تجهيز مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة

أكد رئيس الوزراء، أنه يجر العمل على سرعة الانتهاء من مختلف المشروعات المدرجة فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بكل القطاعات، مشيرا إلى أنه يجر حاليا العمل على تجهيز مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة، ومن المقرر البدء في تنفيذها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو المقبل.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي، باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض موقف توصيل المرافق للقرى بالمحافظات المستهدفة، وسبل مواجهة التحديات التي تواجه أعمال التنفيذ.

كما تناول الاجتماع موقف حصر منازل سكن كريم، إذ جرى حصر جميع المنازل بالتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، في 52 مركزا على مستوى 20 محافظة.

استعراض موقف المشروعات المنفذة

ونوه السفير نادر سعد، بأن الاجتماع استعرض موقف المشروعات الجارى تنفيذها فى قطاعات الشباب والرياضة، والزراعة، والصحة، والاتصالات وغيرها من القطاعات، والاحتياجات المطلوب إضافتها ضمن مشروعات تلك القطاعات، بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلالها.

وتناول الاجتماع، عددا من مؤشرات ومعدلات الأداء للمشروعات، إذ جرى الإشارة إلى الانتهاء من إنشاء وتطوير نحو 4 آلاف فصل دراسي، وصيانة نحو 40 مدرسة، إلى جانب إقامة 175 وحدة صحية ونقطة إسعاف، وتنفيذ 421 مشروعا فى قطاع مياه الشرب، و116 مشروعا فى قطاع الصرف الصحي، وإقامة 650 مكتب بريد، فضلاً عن 65 مركز خدمات حكومية، هذا إلى جانب عدد من المؤشرات الاخرى المتعلقة بباقي المشروع فى مختلف القطاعات.

حضر الاجتماع، الدكتورمحمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما حضر الاجتماع، الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.