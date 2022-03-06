«رياضة النواب» تدعو شركة «المدن» للاستماع إلى خطة عملها بمراكز الشباب

أعلن الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، دعوة مسؤولي شركة المدن التابعة لوزارة الشباب والرياضة، والمسؤولة عن صيانة وبناء المنشآت الرياضية، للاستماع لخطة عملها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة، اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أسامة عبدالعاطي، بشأن عدم صيانة وتنجيل عدد من ملاعب السنبلاوين وتمي الأمديد، بحضور الدكتور أشرف البجرمي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب إيمان عبد الجابر، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب ومصطفى عبد المعين، وكيل وزارة التخطيط.

وقال الدكتور محمود حسين، إن اللجنة ستستمع لشركة المدن، الأسبوع بعد المقبل، للوقوف على حجم الأعمال التي تنفذها، ومدى إنجازها المهام الموكلة إليها في المدة الزمنية المحددة لها، ومدى التزامها بأعمال الصيانة لمراكز الشباب، لافتا إلى أن اللجنة حريصة على تنفيذ أعمال الصيانة في موعدها المحدد، حتى لا تتأثر المنشآت.

وقال الدكتور أشرف البجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب، إن الوزارة حريصة على الصيانة الدورية لجميع الملاعب، كما جرى مخاطبة جميع المديريات بمد الوزارة بالملاعب التي جرى إحلالها وتجديدها، ليجر وضعها في خطة الصيانة.

وفيما يتعلق بطلب الإحاطة الذي تقدم به النائب أسامة عبدالعاطي، أكد «البجرمي»، أن مراكز الشباب محل الطلب تم إدراجها ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة، لافتا إلى أن الوزارة وافقت على طلب الاستثمار الذي تقدم به مركز شباب كفر غنام لإنشاء حمام سباحة وملعب نجيل صناعي.

يذكر أن اجتماع لجنة الشباب والرياضة بـ مجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، اليوم، شهد مناقشات موسعة حول قرار دمج مراكز الشباب، الصادر بقرار من الوزير السابق خالد عبدالعزيز، إذ طالب عدد من نواب اللجنة، بضرورة إلغاء القرار لعدم حرمان الشباب من ممارسة الألعاب الرياضية المختلفة.