أسعار سيارات ميتسوبيشي 2022 الجديدة في السوق

يشهد سوق السيارات زيادات في الأسار بشكل متكرر منذ بداية العالم الحالي 2022، ومن أبز الطرازات التي شهدت يادة مؤخراً سيارة ميتسوبيشي اليابانية، حيث شهد طارزين من الشركة زيادة في أسعار وخلال السطور التلاية تستعرض الوطن مواصفات وأسعار السيارات التي شهدت زيادة في أسعارها.

ميتسوبيشي اكليبس كروس 2022

شهدت السيرة زيادة 5 آلاف جنيه على أسعارها في السوق وتأتي السيارة في السوق المصري بثلاث فئات مختلفة التجهيزات والفئة الأولى بسعر 470 ألف جنيه والفئة الثانية بسعر 510 ألف جنيه والفئة الثالثة بسعر 560 ألف جنيه.

مواصفات ميتسوبيشي اكليبس كروس 2022

تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، وينتج قوة قدرها 105 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات؛ فيما تتسارع من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم/ ساعة في غضون 13.8 ثانية، وتستهلك متوسط 5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

ميتسوبيشي اكسباندر 2022

شهدت السيارة زيادة 5 آلاف جينه على أسعارها في السوق وتأتي السيارة في السوق المصري بفئتين مختلفة التجهيزات والفئة الأولى بسعر 340 ألف جنيه والفئة الثانية بسعر 365 ألف جنيه.

مواصفات ميتسوبيشي اكسباندر 2022

تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي تربو، ينتج قوة قدرها 150 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 250 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات؛ فيما تتسارع من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم / ساعة في غضون 8.6 ثانية.