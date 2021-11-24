زيادة جديدة على أسعار ميتسوبيشي «إكسباندر 2022».. بقيمة 5 آلاف جنيه

شهد سوق السيارات المصري، منذ شهر يونيه الماضي من زيادات متكررة في أسعار السيارات، إلى جانب أزمات عدة منذ انتشار فيروس كورونا، في مقدمتها أزمة «الرقائق» التي ظهرت مؤخراً، التي تسببت في تخفيض الكثير من المصانع لإنتاجها في السوق العالمي.

ومن أبرز تلك الطرازات التي شهدت زيادة على أسعارها في السوق المصري مؤخراً، سيارة ميتسوبيشي «إكسباندر» اليابانية، حيث وصلت قيمة الزيادة إلى 5 آلاف جنيه على فئتها في السوق المصري، وخلال السطور التالية تستعرض الوطن مواصفات وأسعار السيارة الجديدة بحسب وكيلها في السوق.

أسعار ميتسوبيشي إكسباندر 2022

تنتمي السيارة لفئة السيارات الـSUV وتتوافر في السوق المصري بفئتين، والفئة الأولى بسعر 360 ألف جنيه والفئة الثانية بسعر 360 ألف جنيه.

مواصفات ميتسوبيشي إكسباندر 2022.

تأتي السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1500 سي سي.

ينتج المحرك قوة قدرها 104 أحصنة، وعزم دوران يصل إلى 141 نيوتن/ متر.

المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات وتأتي السيارة بمنظومة الجر الأمامي للعجلات.

يبلغ تسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم/ ساعة في 13.8 ثانية.

تبلغ سرعة السيارة القصوى 170 كيلومتر/ ساعة.

تستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كم حوالي 5 لترات من الوقود.

وتصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة 420 لترًا، وسعة خزان الوقود 45 لترًا.

أبعاد السيارة فهي كالآتي «4475 ملم طول، 1750 ملم عرض، 1700 ملم ارتفاع»، ويصل طول قاعدة العجلات 2775 ملم.

السيارة مزودة بعدة وسائل للأمان من بينها: «وسائد هوائية، نظام EBD لتوزيع إليكتروني للفرامل، ونظام فرامل ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات ركن خلفية مدعمة بكاميرا مراقبة خلفية».