قائمة أسعار سيارات «ميتسوبيشي 2022» في مصر بعد الزيادات الأخيرة

منذ بداية الربع الثالث للعام الجاري 2021، تم طرح عدد كبير من الطرازات المختلفة للسيارات الملاكي داخل السوق المحلي موديل العام الجديد 2022، كما تعددت الزيادات السعرية الرسمية وغير الرسمية بسبب «الأوفر برايس» خلال الفترة الأخيرة على كثير من الطرز الجديدة، ومن ضمن القائمة سيارات العلامة اليابانية «ميتسوبيشي» بزيادة سعرية 5 آلاف جنيه على عدد من طرازاتها في السوق المصري.

ترصد «الوطن» في السطور التالية القائمة السعرية الأخيرة لسيارات «ميتسوبيشي» موديل العام 2022 في مصر، وأهم التجهيزات والمواصفات الخاصة بها، حسب المُعلن من الوكيل المحلي.

-ميتسوبيشي إكسباندر 2022

تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر في السوق المحلي بفئتين مختلفتين في التجهيزات، بأسعار:

الفئة الأولى بسعر 340 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 365 ألف جنيه.

تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، وينتج قوة قدرها 105 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات؛ فيما تتسارع من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم/ ساعة في غضون 13.8 ثانية، وتستهلك متوسط 5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

-ميتسوبيشي إكليبس كروس 2022

تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر بـ4 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

الفئة الأولى بسعر 430 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 465 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 505 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 555 ألف جنيه.

تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي تربو، ينتج قوة قدرها 150 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 250 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات؛ فيما تتسارع من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم / ساعة في غضون 8.6 ثانية.