«الوزراء»: أوقفنا الدعم عن 485 شخصا تعدوا على الأراضي الزراعية بـ9 محافظات

أكد السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على وقف الدعم عن 485 شخصا في 9 محافظات، بسبب حالات تعديات حديثة على الأراضي الزراعية، موضحًا: «طبقنا فيهم ما قرره مجلس الوزراء في أحد اجتماعاته يوم 10 فبراير، وهي بعض الإجراءات الإدارية مثل إيقاف كل أشكال الدعم، سواء كان دعم يتعلق بسلع تموينية والخبز المدعم والأسمدة».

وأضاف «سعد» في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، مقدمي برنامج «حديث القاهرة» على قناة القاهرة والناس: «أبلغنا وزارة التموين والتجارة الداخلية بأسمائهم وتم إسقاط أسمائهم من البطاقات التموينية، وإبلاغ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حتى تسقط عنهم دعم الأسمدة، نتحدث عن الدفعة الأولى، وسنعلن المزيد من الدفعات التي يتم اكتشافها لحالات تعدي حديثة على الأراضي الزراعية».

الإجراءات القادمة ستكون أقسى

وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الإجراءات الأشد قادمة، وتتمثل في تعديل تشريعي استعرضه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي في اجتماعه بالعاصمة الإدارية الجديدة وسيقره بشكل نهائي، وهو ما يتصل بالجانب الجنائي، وسيتضمن تغليظ العقوبة على المتعدي على الأرض الزراعية، سواء العقوبة المتعلقة بالغرامة أو الحبس، واستحداث عقوبة جديدة على المقاول أو المهندس الذي يشترك في هذا البناء.

المتعدي سيكون مجبرا على دفع مصروفات الإزالة

وأردف، أن المتعدي على الأرض الزراعية طبقا لهذا التعديل التشريعي، سيكون ملزما بالمصروفات الخاصة بإزالة التعديات وإعادة الشيء إلى أصله، وهذا التشريع ينتظر الإحالة إلى البرلمان.