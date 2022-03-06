الحكومة تنفي وجود منجنيز ومعادن بالبنزين تتسبب في أعطال السيارات

نفت وزارة البترول والثروة المعدنية، ما تردد حول احتواء البنزين على منجنيز ومعادن أخرى مما يتسبب في أعطال السيارات، مُؤكدةً أنه لا صحة لاحتواء البنزين على منجنيز أو أي معادن، مُشددةً على أن كل منتجات البنزين بأنواعه سواءً التي المنتجة محلياً، أو المستوردة من الخارج سليمة ومطابقة للمواصفات القياسية، وخالية من المنجنيز أو المعادن، كما يخضع البنزين لعمليات مراجعة وتحليل دقيقة ومستمرة قبل دخول المستودعات الرئيسية والفرعية لشركات التسويق للوزارة.

المنجنيز يسبب تلف بعض أجزاء مصافي التكرير

وأشارت وفق بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أن هناك فرق تفتيش بصفة دورية من هيئة البترول للرقابة على الجودة، وكذلك هناك مرور دوري على جميع مراحل المنظومة من مصافي التكرير والمستودعات ومحطات البنزين، ويجري سحب عينات عشوائية للتأكد من سلامة البنزين بأنواعه، وعدم احتوائه على أي شوائب أو معادن، ومطابقة كل المنتجات للمواصفات القياسية، ولضمان جودة الوقود الذي يجري تسويقه من خلال محطات تموين الوقود المنتشرة بكل أنحاء الجمهورية، مؤكدةً أن البنزين خال من المنجنيز الذي لا يمكن استخدامه لتأثيره بالتلف على بعض أجزاء من مصافي التكرير.

اختبار البنزين داخل مستودعات الشركات قبل طرحه بالأسواق

وأكدت هيئة البترول أن هناك عدداً كبيراً من الشركات العالمية التي تعمل في مصر في مجال تسويق البنزين ولها العديد من المحطات وتقوم بإجراء اختبارات وتحاليل للبنزين في مستودعاتها قبل طرحها في المحطات التابعة لها، ولم تتلق الهيئة أي شكاوى من هذه الشركات العالمية التي تحظى بسمعة دولية.

كما أكدت أن هناك برنامج عمل يجري تنفيذه لإقامة مصافي جديدة للتكرير ووحدات إنتاجية متطورة للبنزين وتقوم بإنتاجه بأعلى جودة وأوكتين مرتفع بدون الحاجة إلى خلطه بأي إضافات.