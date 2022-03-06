رئيس «شعبة البترول» سابقا: من الصعب استغناء أوروبا عن الغاز الروسي

كشف الدكتور حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية سابقًا، عن صعوبة الاستغناء عن الغاز والزيت الروسيين بالنسبة لأوروبا والعالم أجمع، وذكر أن أوروبا تستهلك 30% من غاز موسكو، وتستهلك 45% في أوقات الذروة، ولذلك «صعب جدا الاستغناء عن الغاز الروسي؛ والإمدادات من دول أخرى يحتاج لوقت؛ مفيش رفاهية الوقت»، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية منذ قليل.

الغاز المصري متاح ويتم تصدير الفائض

وأضاف «عرفات»، أن الغاز المصري متاح ويتم تصدير الفائض: «فرصة بيع الغاز ذهبية ولابد من بيعه بحرص وحذر حتى لا ينضب، لأن هناك طلب على الغاز الطبيعي»، مستشهدًا بالدرس الذي واجه العالم إبان حرب عام 1973 بسبب البترول، موضحًا في الوقت ذاته أن الكهرباء يمكن أن تصبح بديلا لعمليات التدفئة: «يمكن أن تُصدّر مصر الكهرباء عبر الربط مع أوروبا وأسهل وأسرع لمصر وأوروبا كإجراء وقائي سريع».

الربط الكهربائي أسرع من الغاز

وأشار رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية سابقًا، إلى أن الربط الكهربائي أسرع من الغاز، لافتًا إلى أن مصر استخدمت المازوت بديلا للغاز في المحطات البخارية، موضحًا أن مصر لاعب أساسي مع أوروبا حاليًا، وأن الإرادة السياسية تعي جيدًا ما تقوم به، ولا يجوز الإفصاح عن كل شيء في أي وقت: «للأسف الشديد المكافئ للبنزين الـ95 في الخارج يساوي 13 جنيه».

هناك فرق غير مسبوق في الأسعار بين مصر وأوروبا

وأوضح أن هناك فرق غير مسبوق في الأسعار بين مصر وأوروبا: «في شهر أبريل الجاي فيه تسعير تلقائي»، و في ضوء الأسعار العالمية «الحكومة هتقدر تتحمل قد إيه؟»؛ خاصة إن السولار عصب نقل البضائع: «وبقالنا سنتين ممنوع الاقتراب والتصوير في أسعار السولار؛ للمحافظة على عدم غلاء الأسعار»، لافتًا إلى أن تكاليف النقل البحري ارتفعت، مؤكدًا على أن هذه السيناريوهات تحتاج لتفكير يساهم في حلها.