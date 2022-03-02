تعثر الغاز الروسي.. إفلاس «نورد ستريم» بسبب العقوبات الأمريكية

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن شركة «نورد ستريم 2»، أو السيل الشمالي 2، وهي الشركة المالكة لخط أنابيب الغاز المثير للجدل الذي توقف وسط الغزو الروسي لأوكرانيا ، والذي كان من المقرر أن ينقل الغاز الروسي لألمانيا بكميات كبيرة، أعلنت إفلاسها، حسبما صرحت مسؤولة سويسرية لإذاعة SRF الحكومية.

وأضاف تقرير الصحيفة البريطانية، نقلا عن تقرير لـ«فاينانشال تايمز» أن الشركة سرَّحت جميع موظفيها، مشيرة إلى أن العقوبات الأمريكية كانت سببا لانهيار الشركة.

المدير الاقتصادي يؤكد الخبر

وتابع تقرير الصحيفة أن المدير الاقتصادي للشركة، ذكرت خلال حديثها إلى إذاعة SRF مساء أمس، من مقر نورد ستريم، إن السلطات قد أُبلغت بالأمس، بأن الشركة غير قادرة على مواصلة عملياتها، وتابع التقرير أن رئيس مكتب الشؤون الاقتصادية والعمل كان في الموقع اليوم وتم إبلاغه بالتفصيل عن الوضع.

الاستغناء عن جميع الموظفين

وذكر التقرير إن حوالي 106 موظفين، وهم جميع القوى العاملة المحلية للشركة، تلقوا بالفعل إخطارات إنهاء الخدمة رسميًا ، مستشهدة بموعد نهائي وشيك للعقوبات الأمريكية ضد الشركة كسبب لانهيارها اليوم.

شركة نمساوية تنسحب من المشروع

وفي سياق متصل، قالت وكالة «تاس» الروسية إن شركة «أو إم في» النمساوية، إحدى المستثمرين الماليين في مشروع نورد ستريم 2، قالت إنها ستعيد النظر في مشاركتها في بناء خط أنابيب الغاز، ومن المتوقع أن تنسحب الشركة أيضًا من المفاوضات مع شركة غازبروم الروسية بشأن شراء حصة 24.98% في المشروع لتطوير الأقسام 4 أ و 5 أ من حقل يورنجوي.

وقال بيان نقلته الوكالة الروسية عن الشركة النمساوية: «اليوم، قرر المجلس التنفيذي لشركة أو غم في عدم مواصلة المفاوضات مع شركة غازبروم بشأن الاستحواذ المحتمل على حصة 24.98% في تطوير مرحلة Achimov 4A / 5A في حقل أورينجوي للغاز والمكثفات وإنهاء اتفاقية البيع الأساسية المؤرخة في أكتوبر. 3 سبتمبر 2018».