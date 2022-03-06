وزير الهجرة: القيادة السياسية حريصة على الطلاب العائدين من أوكرانيا

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، إن القيادة السياسية مهتمة بأبنائها في الخارج وتحركت الدولة في أزمة أفغانستان والصين ومعظم الأزمات التي تعرض لها المصريون في الخارج.

استغاثات الطلاب ودور الدولة

وأضاف في ندوة عبر خاصية البث المباشر على صفحة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الدولة تلقت استغاثات من أسر الطلاب في أوكرانيا، الذين يبلغ عددهم 3000 طالب، وتم تدشين غرف عمليات مباشرة للتواصل معهم عبر تقنية زووم لطمأنتهم والتعرف على احتياجاتهم بشكل مباشر، ونقل الصورة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

إعادة عدد كبير من الطلاب من أوكرانيا

وأوضحت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الأسرة تلقت نبأ إعادة الطلاب بفرحة كبيرة وتم التواصل بين مختلف الجهات لعودة الطلاب، وكان من السهل إحضار الطلاب الموجودين في الغرب من خلال سفر هؤلاء الطلاب إلى سلوفكيا وبولندا والمجر ورومانيا، وتم إجلاء 30 طالبا عبر بولندا و175 طالبا آخر من رومانيا، وتوجد طائرة اليوم تحمل 270 طالبا، وهذه الإجلاءات تمت في أسرع وقت.

وتابعت: «في فيديوهات بيقولوا فيها إحنا مرمين على الحدود وأنا اتكلمت مع الطلبة يلبسوا تقيل ويبقى معاهم أكل عشان الطوابير ويكون في ثبات انفعالي عشان في مئات من النازحين وشيء طبيعي يحطوا الأوكران في أولوية العبور، واللي في وسط أوكرانيا وشرقها دول إنقاذهم كان أصعب، ورئيس الجالية والطالب خالد ممثل وزارة الهجرة للدراسين بالخارج عملوا مجهود كبير وطمنوا الطلاب لإخراجهم».

توفير استمارات للطلاب العائدين

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن الدولة نفذت استمارة تسجيل الطلاب، وتم تسجيل 1900 طلب من الطلبة المصريين في أوكرانيا؛ لأن هذه القضية تهم الأسرة والطلبة وتم توفير البيانات لوزارة التعليم العالي، وتعمل القيادة السياسية على حل هذه الأزمة لحرصها على طلابها.