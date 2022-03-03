وزيرة الهجرة توجه رسالة للطلاب بشرق أوكرانيا والمتجهين لروسيا

نشرت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، منشور عبر حسابها الشخصى، على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، توجه من خلاله الطلاب المصريين، بشرق أوكرانيا، المتجهين إلى روسيا، بالقيام بتسجيل بياناتهم لمتابعتهم والاطمئنان عليهم، لحين العودة إلى أرض الوطن.

وبدأت وزيرة الهجرة، حديثها خلال المنشور، قائلة: «أوكرانيا متراميه الأطراف...وربنا يحفظ الجميع».

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، خلال المنشور: «أولادنا فى المدن الغربيه بأوكرانيا بيتحركوا الآن على الحدود مع بولندا، رومانيا، سلوفاكيا، والمجر ، ومنها ان شاء الله إلى مصر، بعد توجيهات القيادة السياسية بإقامة جسر جوى بالتنسيق بين وزارة الطيران ووزارة الخارجية».

ونوهت وزيرة الهجرة على الطلاب بضرورة الالتزام بما ذكرته خلال المنشور، وتوخى الحذر خلال التنقل من مدينة لأخرى: «أرجو من أولادنا فى المدن الشرقية، توخى الحذر وهما متجهين من مدينه خاركوف إلى مدينه كازاتشيا لوبان، ومن مدينة سومى الى سوتجا فى إتجاه روسيا».

وأضافت: «مطلوب موافاه وزاره الهجرة ببيانات جميع من يتوجه الى هذه المناطق لارسالها إلى سفارتنا فى موسكو، وذلك على البريد الإلكتروني للوزاره:egyptiansabroad@emigration.gov.eg».