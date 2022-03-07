مسلم: «المتحدة» ضبطت سوق الدراما.. وغطت مساحات جديدة بـ«Watch IT»

تحدث الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، عن المشكلات التي واجهت صناعة الإعلام في السنوات الماضية، وسرد حقائق التغيرات التي شهدتها الساحة الإعلامية والفنية في آخر 5 سنوات، خلال استضافته ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلاميين خيري رمضان، وكريمة عوض على قناة «القاهرة والناس».

وقال «مسلم»، إن الجميع شاهد تطورًا كبيرًا في الدراما الإجتماعية والوطنية قامت به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر السنوات القليلة الماضية، مؤكدا أنها نجحت في ضبط أجور الفنانين وبعض المشكلات الأخرى، وأصبحت الدراما إلى حد ما «الناس تتفرج عليها متنكسفش»، وهي تمثل إضافة جديدة للمشاهدين، وتنفي المقولة الشهيرة «الجمهور عاوز كده»، فضلًا عن اختفاء ظاهرة "المذيع الزعيم" في برامج «التوك شو».

وأشار إلى أن هذه الظاهرة كانت متواجدة وبقوة في الوجوه الإعلامية القديمة، وأن سياسات الشركة المتحدث قضت على هذه الظاهرة، «لكن يبقى أن عددا من المذيعين القدماء ما زالوا يقعون في تلك الظاهرة ويتحدثون في أي شيء وكل شيء، الناس اللي كانت بتسمع المذيع يقول حاجة على مزاجها مكنش بيتعرض للانتقاد، واللي مش عاجب الناس كان يتم انتقاده».

«WATCH IT» حققت نجاحات كبيرة

وأوضح الدكتور محمود مسلم، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بدأت الانتباه لفكرة «المنصات» مثل «WATCH IT»، وحققت نجاحات كثيرة خلال الفترة الماضية، فضلًا عن استحداث الأفلام الوثائقية في القنوات لم تكن تحدث من قبل، «زميلنا أحمد الدريني في مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعتقد أنه عمل مجموعة من الأفلام الوثائقية عجبت ناس كتير».

ولفت «مسلم»، إلى أنه منذ سنوات بدأت قنوات الإخوان في الخارج تهاجم الدولة المصرية والشعب المصري، وكان الكثير يتحدث عن أنهم ليس لهم تأثير وكان يتم تجاهلهم، وهذا الأمر تغير خلال الثلاث سنوات الماضية، فأصبحنا نتفاعل معهم ونرد على شائعاتهم بكل قوة، وهذا جاء بنتائج أفضل، موضحًا أن الصحف والقنوات عليهم الاهتمام بالتريندات لكن بموضوعية.

وأوضح «مسلم»، أن البعض اعتبر أن الإعلام يسير خلف الترند، ووصف ذلك بالجريمة، لكنه في الوقت ذاته يرى أنه لا يجب تجاهل التريند، باعتباره أمر ليس جيدا، «بس هل معنى ذلك نمشي وراهم ونقول أي حاجة وخلاص؟ لأ، ده لازم نكون حاطين عينا عليه، وشايفينه وعندنا وجهة نظر نقولها أو معلومة نصححها، أو زاوية جديدة ندخل منها، أو أمر جديد نوثقه، «لو تجاهلنا تمامًا ده يبقى في معزل».