محمود مسلم: حياة كريمة أنجح مشروعات مصر والتنمية وصلت كل ربوع الريف

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن» ورئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، ورئيس شبكة قنوات dmc، إن مشروع حياة كريمة من أنجح مشروعات مصر في الجمهورية الجديدة، حيث وصل لأعماق الريف واستطاع تنميته على المستوى التكنولوجي والتعليمي والزراعي، موضحا أن كل ما يحدث في حياة كريمة سيغير وجه مصر بشكل كبير، فنحن أمام مشروع تنمية متكاملة والشاهد على لك الطرق والكباري والمتاحف التى أنجزتها الدولة المصرية في طريقها الجديد.

جاء ذلك خلال كلمة الكاتب الصحفي محمود مسلم في ندوة «الإعلام في ودوره في تنمية وعي شباب المصري ومواجهة الشائعات» والتي نظمتها جامعة بنها، اليوم، بحضور الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، والدكتور أحمد نجيب رئيس مركز إعداد القادة، ومنسق أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة، وراجي عامر المستشار الإعلامي بالجامعة.

تأثير المؤسسات التعليمية والدينية في الوعي أكبر من الإعلام

وقال «مسلم»، إن مصر تشهد تنمية حقيقية والإعلام عليه مسؤولية في كل المجالات، مشيرا إلى أن الإعلام له تأثيره في تشكيل الرأي العام والوعي ولكن التأثير المباشر للمؤسسات التعليمية والدينية يفوق الإعلام بكثير.

وأوضح «مسلم» أن الإعلام أخذ على عاتقه فكرة مواجهة الشائعات خلال الفترة الماضية، ما كان له عظيم الأثر في مواجهة الكتائب الإلكترونية.

مسلم: كل طالب وشاب منصة للتنوير

ونصح «مسلم» طلاب الجامعة بأن يكون كل واحد منهم منصة لنشر الوعي والتثقيف ومواجهة الشائعات من خلال قريته ومدينته وصفحته على مواقع التواصل الاجتماعي لمساعدة الدولة في القضاء على الشائعات والترويج والتوعية بالإنجازات ومشروعات التنمية الكبرى.