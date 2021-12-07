محمود مسلم لطلاب بنها: العاملون بقنوات الشر خانوا المهنة والقيم والدولة

وصف الدكتور محمود مسلم رئيس تحرير جريدة «الوطن» ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، العاملين بقنوات الشر الإخوانية بـ«الخونة»، مؤكدا أن من يهاجم وطنه من أجل المال، ليس سياسيا أو مناضلا، بل خائن، مشيرا إلى أنه مع تحسين علاقاتنا بالدول الممولة لهذه الفئة، تلاحظ تراجعا بشكل كبير في الهجوم على مصر، والمصريين اكتشفوا خيانتهم وعمالتهم التي وثقوها بالصوت والصورة، مقابل المال وترويج الشائعات.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور محمود مسلم خلال ندوة «الإعلام في تنمية وعي الشباب المصري ومواجهة الشائعات»، التي نظمتها جامعة بنها اليوم، بحضور الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، والدكتور أحمد نجيب رئيس مركز إعداد القادة، ومنسق أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة، وراجي عامر المستشار الإعلامي، التي تناولت رؤيته في قضية رفع الوعي لدى الشباب، والرد على استفسارات الطلاب والشباب المشاركين في الندوة.

الإعلام أخذ على عاتقه مواجهة الشائعات

وأوضح «مسلم»، أن الإعلام أخذ على عاتقه فكرة مواجهة الشائعات خلال الفترة الماضية، ما كان له أثر كبير في مواجهة الكتائب الإلكترونية، محذرا من خطورة الاستسلام للشائعات حول الفساد، فمصر انتهى فيها عهد الفساد والمفسدين، ووجدنا وزراء ومسئولين كبار خلف القضبان، ما يحسب للدولة المصرية في مجال مكافحة الفساد، والجمهورية الجديدة قائمة على فكرة التخلص من الفساد والفاسدين، وما يروج من شائعات في هذا المجال، لا أساس له من الصحة.

عهد الفساد في مصر أنتهى

ونصح رئيس «ثقافة وإعلام الشيوخ» طلاب الجامعة، بأن يتحول كل فرد فيهم، إلى منصة لنشر الوعي والتثقيف، ومواجهة الشائعات من خلال قريته ومدينته، وصفحته على التواصل الاجتماعي، لمساعدة الدولة في دحض الشائعات، والترويج والتوعية بالإنجازات ومشروعات التنمية الكبرى.