محمود مسلم: الدولة واجهت كورونا بخطة علمية مدروسة حمت مصر

قال الدكتور محمود مسلم رئيس تحرير جريدة «الوطن» ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية، واجهت أزمة كورونا بنجاح منقطع النظير وباقتدار، موضحا أن فكرة المؤمرات الكونية انتهت، والشائعات حول اللقاح، صراع شركات ليس إلا.

جاء ذلك خلال كلمة الكاتب الصحفي محمود مسلم في ندوة «دور الإعلام في تنمية وعي شباب المصري ومواجهة الشائعات»، والتي نظمتها جامعة بنها، اليوم، بحضور الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، والدكتور أحمد نجيب رئيس مركز إعداد القادة ومنسق أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة، وراجي عامر المستشار الإعلامي بالجامعة، وتناولت رؤية رئيس تحرير «الوطن»، في قضية رفع الوعي لدى الشباب والرد على استفسارات الطلاب والشباب المشاركين في الندوة.

الدولة تخطت كورونا بأسلوب علمي ومنهجي

وأكد «مسلم»، خلال الندوة أن الدولة المصرية، تخطت الأزمة بأسلوب علمي ومنهجي، ولكن شائعات جماعات الشر حول لقاح كورونا، ساهمت في تأخير الكثيرين على الإقبال لتلقي التطعيم رغم أنه مجاني، والإعلان أنه آمن وفعال، وذلك بسبب الانجذاب لمواقع التواصل الاجتماعي، وهو مايمثل كارثة.

مسلم: الشائعات حول كورونا صراع مؤسسات وفكرة المؤامرات الكونية انتهت للأبد

وحظر الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ، من خطورة الاستسلام لمواقع التواصل الاجتماعي دون وعي ودون التوثيق من المصادر الموثقة والمعروفة والمعتدلة، قائلا «فكرة المؤمرات الكونية انتهت للأبد، وماحدث من استسلام لجهات وأفراد غير متخصصين في فكرة عدم فعالية اللقاح والتحذير منه، أخرتنا كثيرا عن الوصول للنسب المطلوبة في التطعيم، والدولة تواجه بكل ما أوتيت من قوة، ومايحدث من شائعات حول لقاحات كورونا هو صراع شركات ومؤسسات فقط».

العاصمة الإدارية نموذج فريد للتنمية

وأوضح «مسلم»، للطلاب، أن العاصمة الإدارية الجديدة، هي نموذج فريد في تنمية الجمهورية الجديدة، وكل مصري يزورها يشعر بالفخر والزهو، وتعد تحديا كبيرا في ظل ما تعرض له المشروع من كم كبير من الشائعات المغرضة.

أوضح أن الإعلام أخذ على عاتقه فكرة مواجهة الشائعات، خلال الفترة الماضية، مما كان له أثر كبير في مواجهة الكتائب الإلكترونية.

مسلم يحذر من خطورة الشائعات: عصر الفساد انتهى

وحذر «مسلم» من خطورة الاستسلام للشائعات حول الفساد، مؤكدا أن مصر انتهى فيها عهد الفساد والمفسدين، ووجدنا وزراء ومسئولين كبار خلف القضبان، وهذا يحسب للدولة المصرية في مجال مكافحة الفساد، والجمهورية الجديدة قائمة على فكرة التخلص من الفساد والفاسدين، ومايروج من شائعات في هذا المجال لا أساس له من الصحة.

وقال الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، إن الجامعة تولي أهمية كبرى للكوادر الشبابية في إطار توجهات القيادة السياسية لرعاية الشباب، ورفع الوعي والانتماء والولاء للوطن.